Lumen u Sinju zaobilazi kolonu po nogostupu, pješak ne trza: 'Kakve budale imaju vozački!'

Hrvatski vozači i njihovi biseri posebna su priča. Jedan od takvih dolazi iz Sinja.

Fotografiju koju je teško shvatiti objavila je Facebook stranica Prometne zgode i nezgode.

Biser u autu zaobilazi gužvu po nogostupu, ali nailazi na pješaka koji se ne da. I ne trza.

- Bravo za pješaka, trebao mu je sjesti na haubu - jedan je od komentara ispod fotografije.

- Koliko budala za volanima... ti nisu ni zaslužili proći vozački.

- This is krkan, dont be like krkan - komentiraju ljudi Facebook post.