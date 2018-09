Ma friška je! Ribar je koristio bizaran trik da proda staru ribu

Postoji dobar stari savjet vezan u kupovinu svježe ribe - znat ćete da je svježa ako ima bistre oči.

No, nakon prevare jedne lokalne ribarnice u Kuvajtu, možda ćete razmisliti dva puta kad kupujete ribu. Već nekoliko dana u svjetskim medijima kruži priča o prevari vlasnika ribarnice koji je bizarnim trikom prodavao staru ribu.

Naime, na one čije su oči bile zamućene bi zalijepio plastične oči (googly eyes) koje se često viđaju na igračkama.

Priča je postala hit u svjetskim medijima, a reagirali su i drugi ribari iz Kuvajta koji su počeli s oglašavanjem "svježe ribe" bez kozmetičkih zahvata. No, nisu ovo jedine prevare kojima se služe ribarnice tamo. U srpnju je jedan ribar optužen da je u svoju ribu stavljao komade čelika kako bi im povećao masu, a neki su navodno ubrizgavali tekućinu u škrge kako bi im "pojačali" ružičastu boju.

Kuwaiti police has shut down a fish store that was sticking googly eyes on fish to make them appear more fresh than they are. :-)

via Al Bayan newspaper, @bayan_kw. pic.twitter.com/CcPa73fDQh