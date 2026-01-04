Madurova siva trenirka postala je pravi hit: Evo koliko košta

Uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, osim u političkim sferama, imalo je značajan utjecaj i u modnoj industriji.

Naime, Maduro je uhićen u Nikeovoj trenirci, a prema podacima Google Trendsa, interes za taj pojam naglo je porastao satima nakon objave.

Inače Nike Tech Fleece linija je predstavljena 2013., ali posljednjih mjeseci nije bila u vrhu modnih trendova. Madurovo uhićenje naglo ju je vratilo u središte pozornosti.

Gornji dio trenirke košta između 90 i 110 eura , a na službenim stranicama i nešto više. Donji dio košta oko 80 eura, ali u ovim trenucima je gotovo rasprodan na nekim stranicama.