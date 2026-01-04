Obavijesti

Viral

Komentari 3
BISTE LI JE KUPILI?

Madurova siva trenirka postala je pravi hit: Evo koliko košta

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Madurova siva trenirka postala je pravi hit: Evo koliko košta
Foto: twitter/x

Nike Tech Fleece linija je predstavljena 2013., ali posljednjih mjeseci nije bila u vrhu modnih trendova. Madurovo uhićenje naglo ju je vratilo u središte pozornosti

Uhićenje venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, osim u političkim sferama, imalo je značajan utjecaj i u modnoj industriji.

INTERNET BRUJI FOTO 'Putine, javi se. Strah me', DJ Maduro i vatromet. Ovo su najbolje fore na račun Madura
FOTO 'Putine, javi se. Strah me', DJ Maduro i vatromet. Ovo su najbolje fore na račun Madura

Naime, Maduro je uhićen u Nikeovoj trenirci, a prema podacima Google Trendsa, interes za taj pojam naglo je porastao satima nakon objave.

Inače Nike Tech Fleece linija je predstavljena 2013., ali posljednjih mjeseci nije bila u vrhu modnih trendova. Madurovo uhićenje naglo ju je vratilo u središte pozornosti.

Gornji dio trenirke košta između 90 i 110 eura , a na službenim stranicama i nešto više. Donji dio košta oko 80 eura, ali u ovim trenucima je gotovo rasprodan na nekim stranicama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Misterij bijelih košuta: 'Dolaze s Pantovčaka pa traže hranu'. Doktor: 'Ovo je rijetko, ali...'
'BILO IH JE ČETVERO'

Misterij bijelih košuta: 'Dolaze s Pantovčaka pa traže hranu'. Doktor: 'Ovo je rijetko, ali...'

Dodaje i da su to jeleni lopatari koji su na zagrebačkom području česta pojava, a spuste se s Pantovčaka. Dolaze u potrazi za hranom, gdje je imaju dovoljno
Par nakon 44 godine saznao da kći nije njihova: 'Tražimo od bolnice 15 milijuna eura!'
OGORČENI I TUŽNI

Par nakon 44 godine saznao da kći nije njihova: 'Tražimo od bolnice 15 milijuna eura!'

Par tvrdi da im je pogreška oduzela priliku da zajedno stvore dijete i ostavila ih s 'trajnim podsjetnikom' da je njihova prva trudnoća bila rezultat pogreške...
Spajačice i spajači, je li 2026. vaša? Pogledajte koji se sve neradni dani mogu spojiti!
RADI LI ITKO?

Spajačice i spajači, je li 2026. vaša? Pogledajte koji se sve neradni dani mogu spojiti!

Od običnog četvrtka nastane mini godišnji, a od 'samo jednog slobodnog dana' epski bijeg od realnosti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026