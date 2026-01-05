FOTO Superfit baka ide na bodybuilding natjecanje: Broj godina? Svi se šokiraju kad čuju

Superfit baka želi dokazati da su godine samo broj pa se zato prijavljuje na bodybuilding natjecanje. Lesley Maxwell često šokira ljude kada otkrije svoje prave godine, a razlog je jednostavan: Ima bolje trbušnjake od većine ljudi koji su upola mlađi od nje...
Kako bi pokazala drugima da mogu postići svoje fitness ciljeve i u kasnijem životu, ova osobna trenerica ulazi u natjecanje u oblikovanju tijela.
| Foto: Facebook
Kako bi pokazala drugima da mogu postići svoje fitness ciljeve i u kasnijem životu, ova osobna trenerica ulazi u natjecanje u oblikovanju tijela. |
Foto: Facebook
Kako bi pokazala drugima da mogu postići svoje fitness ciljeve i u kasnijem životu, ova osobna trenerica ulazi u natjecanje u oblikovanju tijela.
| Foto: Facebook
Natjecanje "All Natural Figure Competitions" zakazano je za travanj 2026. godine, gdje se nada da će pomesti konkurenciju i usput inspirirati druge.
| Foto: Facebook
Lesley, koja dolazi iz Melbournea u Australiji, kaže kako nikada nije zamišljala da će se u ovim godinama pripremati za ovakav izazov.
| Foto: Facebook
- Da mi je netko rekao da ću sada graditi gluteuse za natjecanje, vjerojatno bih se nasmijala. Ali evo me, ponovno u modu priprema za natjecanje - rekla je.
| Foto: Facebook
Objasnila je i kako izgleda njezina rutina vježbanja. - Moja rutina sastoji se od treniranja donjeg dijela tijela pri svakom treningu, što znači četiri dana tjedno. Radim i svoje prepoznatljive 'naizmjenične serije', što znači vježba za donji dio tijela praćena vježbom za gornji dio tijela - kazala je.
| Foto: Facebook
- Bit će to zabavno, ali i izazovno putovanje. Volim pomicati svoje granice i vidjeti što se može postići. Ne samo na osobnoj razini, već se nadam da mogu inspirirati i druge da shvate kako su godine samo broj - dodala je.
| Foto: Facebook
Iako je Lesley i u prošlosti sudjelovala na natjecanjima, ističe da je svako od njih drugačije te da se standardi s vremenom mijenjaju.
| Foto: Facebook
- Tijekom posljednjeg desetljeća, idealna tjelesna građa na pozornici se promijenila, a gluteusi su postali glavni fokus. Tako da suci sada traže puniji i uravnoteženiji donji dio tijela - objasnila je.
| Foto: Facebook
- Baš kao što se moda razvija, tako se razvijaju i standardi natjecanja, a ja želim vidjeti kakve promjene mogu napraviti u tim područjima - dodala je Lesley.
| Foto: Facebook
Pred Lesley je još mnogo priprema uoči velikog dana, koji će započeti u ranu zoru i trajati satima, piše Mirror. - Počinje se rano; prijave, tamnjenje, frizura, šminka i vježbanje poziranja kako bismo istaknuli mišiće. Stvarno se trudim ostati u trenutku i u svom svijetu kako me ništa ne bi omelo - kaže.
| Foto: Facebook
- Jednom na pozornici, ocjenjuju nas na temelju ravnoteže, simetrije, poziranja, mišićnog tonusa i cjelokupnog izgleda. To je dug i intenzivan, ali nevjerojatno ispunjujuć dan - ispričala je. Njezina prehrana također je strogo kontrolirana.
| Foto: Facebook
- Kardio trening svodim na minimum sve dok se natjecanje ne približi. I uvijek jedem čistu, hranjivu hranu s dovoljno proteina i masti. Uglavnom živim na jajima i odresku s jednim komadom voća dnevno. Neki bi rekli da je teško, ali ja volim kako se zbog toga osjećam - objasnila je.
| Foto: Facebook
Nakon što se natjecanje završi, slijede novi krugovi. - Nakon ovog natjecanja, prelazimo na državno prvenstvo, gdje se natječu pobjednici iz svake države. Odatle se biraju najbolji natjecatelji koji će predstavljati svoju zemlju na svjetskim prvenstvima. To je tako uzbudljivo vrijeme i usput sam upoznala toliko nevjerojatnih ljudi - rekla je Lesley.
| Foto: Facebook
Lesley se nada da će ohrabriti i druge ljude njezine dobi da se počnu baviti fitnessom i bolje brinuti o svojim tijelima.
| Foto: Facebook
- Nevjerojatno je da možemo promijeniti oblik i zdravlje našeg tijela, oblikovati gluteuse, tonirati ruke i stegnuti struk bez obzira na godine. Voljela bih da je više ljudi svjesno moći onoga što jedemo i učinkovitog treniranja. Ljudi znaju da je bolje da mi ne govore da usporim. Ovo je ono što me čini snažnom, sretnom i inspiriranom - zaključila je trenerica koja ima 65 godina.
| Foto: Facebook