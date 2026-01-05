FOTO Superfit baka ide na bodybuilding natjecanje: Broj godina? Svi se šokiraju kad čuju

​- Nevjerojatno je da možemo promijeniti oblik i zdravlje našeg tijela, oblikovati gluteuse, tonirati ruke i stegnuti struk bez obzira na godine. Voljela bih da je više ljudi svjesno moći onoga što jedemo i učinkovitog treniranja. Ljudi znaju da je bolje da mi ne govore da usporim. Ovo je ono što me čini snažnom, sretnom i inspiriranom - zaključila je trenerica koja ima 65 godina. | Foto: Facebook