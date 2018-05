Majko mila! Zadarske morske orgulje postale 'morski organi'

Ne znam je li taj čovjek prevodio s hrvatskog na hrvatski preko Google Translatea pa se izgubio u prijevodu, ali čudo jedno , kazao nam je uz obilje smijeha glasnogovornik zadarske Turističke zajednice Ante Galić.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Pitali smo ga za reklamu koja je osvanula na donjoj zadarskoj rivi na kojima su Morske orgulje, ispravno prevedene kao "Sea organs" na engleski, ali su ispale "Morski organi" u prijevodu natrag na hrvatski. Na štandu se, uz karte za morske orgulje, koje se inače razgledaju besplatno, nude i - poludnevni izleti u Siriju te 'Aligator tours'?!

Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Ante Galić dodao je da u takvim slučajevima koji su baš "majko moja mila" iz turističke zajednice obavijeste gradsku upravu pa ovi pošalju komunalce da ljudima kažu da maknu s ceste sramotne natpise ili ih bar napišu točno.

Za slučaj da turisti budu zbunjeni, na štandu im ne mogu pomoći jer su jasno istaknuli da oni nisu tu za turističke informacije (we are NOT tourist info).