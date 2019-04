Mali heroj (12) već šest godina nosi bolesnog prijatelja u školi

Zhang Zeu (12) dijagnosticirana je miastenija gravis kad je imao četiri godine, autoimuna neurološka bolest koja priječi prijenos podražaja sa živaca na mišiće, zbog čega je Zhang postupno gubio kontrolu nad mišićima u nogama.

Kada je krenuo u školu njegovi roditelji vozili bi ga do tamo svakog dana, ali mu nisu mogli pomagati da se kreće po školi između satova ili kada je trebao na WC. Međutim, pomoć je bila brza. Čim su se upoznali u prvom razredu, Xu Bingyang odlučio je da će on biti Zhangu ono što njegove vlastite noge ne mogu. I od te odluke nije odstupio nijednom u svih šest godina njihovog prijateljstva.

- Veći sam od njega. Mislio sam si da ako mu ja ne pomognem, nitko drugi neće. Ja imam 40 kg, a onda samo 25 pa mi je lako nositi ga. - sramežljivo je izjavio skromni Xu.

