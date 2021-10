Dvije glavate želve u utorak su nakon višemjesečnog oporavka puštene na slobodu.

- Pustili smo našu Ellu-Rovku i Martina koji su zaplivali u sigurno more. Za sve nas to je predivan trenutak i našim kornjačama želimo mirno more - rekla je Karin Gobić iz pulskog Aquariuma.

Ella-Rovka u pulski Centar za oporavak morskih kornjača stigla je u siječnju prošle godine iz Zadra zbog ozljede desne strane oklopa i duboke posjekline po sredini. Pri dolasku je težila 26 kilograma, a kroz mjesece oporavka popunila se na čak 34 kilograma, dok joj je dužina oklopa 62 centimetra.

- Naša Ella je po dolasku imala teške ozljede zbog naleta brodice, a po dolasku u naš centar ustanovljeno je i da su joj pukla rebra. Liječenje takve vrste ozljede bilo je dugotrajno. U rujnu, kad se potpuno oporavila, prenijeli smo je u dublji rehabilitacijski bazen NP-a Brijuni, odakle je i zaplivala u slobodu - pojasnila je Gobić.

U more je pušten i Martin, koji je u travnju stigao na oporavak iz Malog Lošinja. Njegov oklop dugačak je 38 centimetara, a on je težak 6,3 kilograma. U nekoliko mjeseci dobio je kilogram.

- Kad je stigao, imao je ribarsku udicu u jednjaku. Morao je hitno na operaciju. Imao je u sebi udicu od 7,5 centimetara koja je bila zaglavljena kroz više slojeva tkiva, kao i ispod čeljusti - podsjetila se biologinja.

Martinov ožiljak od četiri šava na vratu ubrzo je zacijelio te je u lipnju prebačen na Brijune, gdje je nestrpljivo čekao povratak u more. Na Brijunima traje i projekt traženja plemenitih periski pod vodstvom dr. Silvije Kipson. Od nedjelje do danas pronašli su ih čak dvadesetak, a samo u utorak je djelatnicima Aquariuma predano desetak periski koje će rasti i oporavljati se u kontroliranim uvjetima u karanteni.

- Zaražene su, ali nadamo se da ćemo i njih uspjeti vratiti u more - rekla je dr. Milena Mičić, direktorica Aquariuma.