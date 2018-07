Milenijska fotografija: Više od 300 zlatnih retrivera na okupu

Od 2006. svake godine u Škotskoj se vlasnici zlatnih retrivera okupljaju u Škotskoj, kraj ostataka dvorca Guisachan. Ondje je sredinom 19. stoljeća uzgojen i rođen prvi zlatni retriver u povijesti. Ove godine su ondje stigli i zlatni retriveri iz Hrvatske. Doputovale su u Škotsku tri ženke i dva šteneta stara šest mjeseci.

Red je da se ovim aktualnim i budućim šampionima u ljepoti navedu i puna imena: Glamour Shine No One Like Me, poznata kao Nika, uzgoj i vlasništvo Marijana Račić te Blondilex Ramona znana kao Ramona, uzgoj i vlasništvo Dijane Tomašegović Tomić. Tu je i odrasla ženka Glamour Shine Just Shut Up And Kiss Me, znana kao Jenny, uzgoj i vlasništvo Marijane Račić, te odrasli mužjak, tri i pol godine stari međunarodni šampion Blondilex Braveheart, uzgoj i vlasništvo Dijane Tomašegović Tomić.

- Bilo je fantastično biti dijelom ovog događaja, na kojem se okupio čak 361 zlatni retriver, poručila je Marijana Račić.

Svi su ovi retriveri potom pozirali pred ruševinama dvorca u kojem je začeta njihova pasmina.

Foto: Linsey Linirgor

A na pitanje kako su, nakon poziranja za milijenijsku fotografiju bez vlasnika, znali doći do svojih pasa i pronaći ih u toj rekordnoj skupini nevjerojatno stabilnih i pametnih životinja, Marijana i Dijana odgovoraju: Ne biste vjerovali, ali mi znamo prepoznati svoje pse!

U sklopu festivala održana je i izložba, a na njoj je bilo i smijeha, kaže Dijana Tomašegović Tomić:

- U sklopu izložbe je parada šampiona. Svaki učesnik dobije krasnu rozetu, oko ogromnog ringa je puno publike i onda voditelj glasno najavi psa po imenu. Ti utrčiš s njim, napraviš počasni krug, postaviš ga u stav i još jedan krug dok ti svi plješću. U međuvremenu taj voditelj čita rezultate psa (šampionate, BIS plasmane, plasmane u grupi, radne ispite itd.) i na koncu treba reći tko je vlasnik psa. I tako smo došli na red Bronco i ja. Sve je bilo super dok voditelj nije probao izgovoriti moja prezimena. Nakon par minuta borbe, rekao je: 'Owned by this lady' i pokazao rukom na mene! Svi smo se nasmijali do suza.