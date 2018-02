Misterij potonule podmornice: 'Napala nas je morska neman'

Sjeverni kanal koji povezuje Irsko more s Atlantskim oceanom za vrijeme Prvog svjetskog rata bio je idealno mjesto za vrebanje na britanske brodove koji su onuda prolazili donoseći iz SAD-a i Južne Amerike zalihe od vitalne važnosti za Ujedinjeno Kraljevstvo. Na njegovom najužem dijelu tog 30. travnja 1918. godine svoju priliku vrebala je njemačka podmornica UB-85, koja je posljednja dva tjedna patrolirala kanalom.

Zapovjednik Günther Krech napeto je iščekivao metu kojom bi se proslavio, naročito jer su druge njemačke podmornice u kratkom roku potopile brojne britanske brodove. No, njega i njegovu posadu sreća je uporno zaobilazila.

I dok je zajedno s nekoliko časnika s oplate gledao u daljinu tražeći žrtvu, UB-85 odjednom je zatresao strašan udarac s desne strane. Krech je, prema vlastitim riječima, pogledao dolje i vidio veliko čudovište koje izlazi iz mora i penje se na podmornicu.

- Imalo je velike oči i rožnatu glavu iz koje su se na mjesečini presijavali oštri zubi. Svi časnici su počeli pucati po čudovištu koje se penjalo no nije odustajalo - navodno je pričao zapovjednik.

Napokon su uspjeli oboriti 'čudovište' u morske dubine, no na podmornici je nastala velika šteta zbog koje nisu mogli dalje. Kako se približavalo jutro, podmornica s posadom postala je vidljiva te je naišao britanski ratni brod Coreopsis čija se posada šokirala kada je shvatila da se Krech i njegovi ljudi dobrovoljno predaju.

Britancima je ispričao nevjerojatnu priču koja ih je snašla otvoreno pokazujući koliko mu je drago da su ih zarobili i tako im spasili živote. Britanska mornarica potopila je podmornicu i nikada nisu viđeni dokazi koji bi potkrijepili Krechtovu jezivu priču.

No sada, nakon gotovo stotinu godina napokon se rasvjetljava priča o potonuću UB-85. Tvrtka Scottish Power u listopadu 2016., polažući kabele na morsko dno, otkrila je olupinu za koju se vjeruje da je upravo UB-85. Iako nije snimljena niti jedna fotografija, snimke sonara pokazuju oblik koji podsjeća upravo na podmornicu, a lokacija se poklapa s onom na kojoj je Coreopsis zarobio posadu.

'To je rođak čudovišta iz Loch Nessa'

Iako priča zapovjednika Krecha zvuči kao iz SF filma, lokalno stanovništvo tvrdi kako su u Sjevernom kanalu kroz povijest zaista zabilježena viđenja neobičnih bića i morskih čudovišta.

- Područje na kojemu je zapovjednik tvrdio da je čudovište napalo podmornicu zaista je predio na kojemu su podjedinici viđali čudna morska stvorenja. Viđali su ih na potezu od obala Walesa pa do Zaljeva Liverpoola. Lijepo je znati da je morski rođak čudovišta iz Loch Nessa pomogao u ratu. Čudovište je napravilo štetu, a da nitko nije stradao - priča Gary Campbell, čuvar Službenih zapisa o čudovištu Loch Nessa.

Odgovor u arhivima u Marylandu: 'Kapetanu je bilo hladno'

Naravno, priču o čudovištu mnogi odbacuju uz smijeh, no mogući odgovor o tome što je zaista potopilo UB-85 mogao bi se kriti u Nacionalnom arhivu u američkoj državi Maryland. Tamo su na više od 4000 rola mikrofilma presnimljeni svi službeni zapisi njemačke ratne mornarice iz razdoblja od 1850. do 1945. godine. Istraživači se nadaju da su tamo pohranjena i svjedočanstva mornara s podmornice kao i riječi zapovjednika Krecha.

On se navodno kasnije sjetio da je naredio nagli zaron podmornice. Kroz otvor izlazni zapovjednog mosta počela je nadirati voda koja je uzrokovala gašenje svih motora, pumpi i baterija. Zrak se počeo miješati s klorom iz namočenih baterija pa posada nije imala puno opcija - ili zaroniti kako bi pobjegla neprijatelju i ugušiti se ili se jednostavno predati i preživjeti.

Viši časnik Julius Göttschammer navodno je posvjedočio kako je za debakl kriv zapovjednik Krech - tražio je da se u njegovu kabinu instaliraju grijalice jer mu je bilo hladno. Posada je izvršila njegovu naredbu, sprovela kablove do kontrolne sobe kroz komandni most zbog čega se vrata nisu dala potpuno zatvoriti i zato je voda počela prodirati. Kako je podmornica stoga morala ostati na površini, britanski Coreopsis iskoristio je savršenu priliku - otvorio je snažnu paljbu i podmornici nanio veliku štetu. Posada se spasila čamcima za spašavanje no ubrzo su ih zarobili Britanci.

Dakle, podmornica i danas leži na dnu kanala jer je njezin zapovjednik htio da mu bude toplo u kabini. Nije poznato kako su na debakl reagirali Krechovi nadređeni, a on im, očito nije htio reći istinu već je izmislio priču o čudovištu kako bi donekle sačuvao vlastiti obraz, piše Daily Mail.