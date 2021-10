Na sjeverozapadu Saudijske Arabije stoji gromada visoka deset i široka sedam metara. Sad se vjerojatno pitate u čemu je stvar, stijene u pustinji nisu ništa neobično. Pogledajte malo bolje i vidjet ćete zašto je baš ova stijena u posljednje vrijeme jedna od omiljenih tema teoretičarima zavjere. Izgleda kao da ju je netko savršeno prepolovio, milimetarski precizno.

Alieni ne isprobavaju super-oružje u pustinji

Gromadu su nazvali Al Naslaa i čini se da je na njoj urezan čovjek na konju. No više od onoga što je urezano ljude muči taj savršeni presjek. Brzo je to završilo i na Redditu. Naravno, nije dugo trebalo da ljudi ovo povežu s vanzemaljcima.

- Moraju biti vanzemaljci, tko bi drugi ovo uspio - kaže jedan na Redditu, a s njim se složilo i dosta drugih komentatora.

Jedan od njih ima teoriju da su se alieni zaigrali s nekakvim superlaserom kojeg su htjeli isprobati na udaljenom planetu. I baš su izabrali Zemlju i bum. Pogodili kamen u pustinji i prepolovili ga. Geologinja Cherry Lewis ih je razočarala.

- Ovakva pukotina obično nastaje prirodnim procesom kad kroz pukotine na stijeni uđe voda. Kad temperatura padne, voda se zamrzne i širi i to uzrokuje pucanje. To se ponavlja tijekom tisuća godina dok kamen jednostavno ne pukne - objasnila je Lewis koja radi na sveučilištu u Bristolu.

Nekima se, zbog čudnog načina na koji stijena stoji, čini da se ovdje zapravo radi o dvije odvojene stijene. No geologinja Lewis kaže da je prilično sigurna kako je ovo bila jedna stijena koja je prepolovljena usred prirodnih fenomena.

Upravo zbog tih fenomena karakterističnih za pustinjske dijelove, poput erozije vjetra, stijena stoji na ovakav način. To bi moglo objasniti i zašto je jedna strana stijene glatka, a druga nije. Ova glatka vjerojatno je bila izložena jačim vjetrovima.

Lewis dodaje kako nije isključeno da je netko izrezao stijenu.

- Pogledajte Stone Henge, nije nemoguće.

Geolog Tim Reston, profesor na sveučilištu u Birminghamu, kaže da je ovdje posrijedi vjerojatno prirodni fenomen.

- To je priroda, pritisak tijekom širenja vode koja se tijekom godina zamrzava i led se topi. Pa se to ponavlja. Uz to i eroziju, dobijemo ovo - rekao je profesor Reston za Daily Mail.