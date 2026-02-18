FOTO Bivša navijačica: 'Naporno sam vježbala za ovakvo tijelo. Ali sad imam golemi problem...'

Bivša navijačica Miami Macy naporno je trenirala kako bi postigla željeni rezultat. Kombinacijom dizanja utega, kardio vježbi i usavršavanja gimnastičkih vještina poput istezanja i akrobacija, 25-godišnjakinja se stesala. Mnogi joj, kaže, zavide...
Njezina figura donijela joj je i golemu popularnost na Instagramu, gdje je prati 1,3 milijuna ljudi, te uspješnu karijeru modela.
| Foto: Instagram
Macy, koja je porijeklom iz Arkansasa u SAD-u, otkrila je kako nikad nije razmišljala o praktičnim posljedicama svoje predanosti treniranju dok problem nije postao dio njezine svakodnevice.
- Stalno sam trenirala - škola, posao, navijanje, teretana, i tako ukrug. Nikada nisam pomislila: 'Hoće li zbog ovoga jednog dana biti nemoguće nositi traperice?' - rekla je.
- Moje tijelo jednostavno ne pristaje u odjeću kako bi trebalo. Uvijek nešto nije u redu - odgovarat će mi u struku, ali ne i na nogama, ili će odgovarati nogama, a visjeti na svim drugim mjestima.
- Obučem nešto, pomislim da izgledam sjajno, a onda se sagnem, istegnem ili pomaknem i odjednom više ne funkcionira. Ponekad prođem kroz pet odjevnih kombinacija prije nego što izađem iz kuće - iscrpljujuće je.
Budući da njezina tjelesna težina i mišićna masa variraju ovisno o rutini vježbanja, problem ne može riješiti ni čestim posjetima krojaču jer se njezino tijelo neprestano mijenja.
- Moje se tijelo brzo mijenja ovisno o tome kako treniram. Kad sam potpuno posvećena fitnessu, postaje izuzetno čvrsto i mišićavo - i tada odjeća postaje najveći problem. Sjajno je sve dok ne pokušate zakopčati haljinu ili sjesti u traperice bez osjećaja da ćete rasparati šav.
Ironično, dok se ona muči s odjećom, muškarci su, kako kaže, opsjednuti njezinim izgledom. Oni vide samo atraktivan rezultat, ali ne i praktične probleme koji dolaze s takvom figurom.
- Ironija je u tome što muškarci apsolutno vole moje tijelo. Svaki dan dobivam poruke od muškaraca koji mi govore koliko su opsjednuti mojim nogama, bokovima, mojom snagom - ali ne vide praktičnu stranu toga - dodala je Macy, koja sada živi u Miamiju.
- Vide uske haljine i fotografije na internetu i misle da je to bez napora. Ono što ne shvaćaju jest da sam većinu vremena stisnuta u stvari koje jedva pristaju - ili sam morala uzeti veći broj i sve dati na prepravak.
Ipak, Macy ne dopušta da joj problemi s kupovinom stanu na put njezinoj strasti. Kako piše Mirror, neće prestati vježbati u teretani, pogotovo jer je toliki obožavatelji podržavaju u tome. Govoreći o svojoj uspješnoj karijeri modela, dodala je kako je zahvalna svom tijelu unatoč svim izazovima.
- Ovo tijelo platilo je moj život i dalo mi slobodu. Snažno je, fleksibilno i moje je - čak i ako odjeća ne može pratiti taj tempo.
