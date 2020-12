Misterij se nastavlja: Zlatni monolit se pojavio u Kolumbiji

<p>Nakon što su se misteriozni srebrni monoliti počeli pojavljivati u zemljama diljem svijeta, u ruralnom dijelu Kolumbije pojavio se zlatni monolit!</p><p>Prvi monolit pojavio se u pustinji u Uti krajem studenog, a ubrzo su se drugi počeli pojavljivati u Kaliforniji, Rumunjskoj i na otoku Wight u Velikoj Britaniji </p><p>I dok su prvotna četiri monolita bila srebrna, peti u Kolumbiji je zlatan, a lokalno stanovništvo zapitalo se je li to možda 'glavni monolit'.</p><p>U isto vrijeme pojavio se još jedan monolit u Nizozemskoj.</p><p>I dok je porijeklo monolita i dalje nepoznato, zajednica umjetnika 'The Most Famous Artist' preuzela je odgovornost za kreiranje tih monolita, no tvrde kako oni nisu stvorili sve monolite, već samo tri.</p><p>Misterij se nastavlja...</p><p> </p>