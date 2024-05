Mjesecima joj je plaćao, gledao je golu... Kad je saznao tko je, oboje su završili na psihijatriji

Slučajno sam stigao na njezin profil, preporučili su mi ga prijatelji na odmoru, kazali su da je to lokalna djevojka. Pretplatio sam se i počeli smo se dopisivati, to je trajalo mjesecima. Slala mi je svoje gole snimke, ali nikad joj nisam vidio lice, ono je uvijek bilo pokriveno. Onda sam doznao istinu koja me uništila, ispričao je svoju šokantnu priču jedan oženjeni Norvežanin psihologinji i seksualnoj terapeutkinji Tone Haldorsen .

Uz njegovu dozvolu Haldorsen je sad priču podijelila s norveškim medijem Dagbladet, a ona se uskoro proširila po cijelom svijetu...

Jer muškarac je profesionalnu pomoć potražio kad je shvatio da je mjesecima uživao u golim snimkama svoje vlastite kćeri!

- To što se dogodilo zamalo je uništilo njihov odnos. Zbog pomisli na to što se zbivalo mu je fizički pozlilo. Njezino tijelo bilo je izvor njegovih fantazija. Plaćao joj je i ona mu je slala snimke - kaže terapeutkinja.

Ona nije htjela otkriti kad se ovo sve točno događalo, ali kaže kako je muškarac i dalje u braku. Trebalo mu je neko vrijeme da prizna kćeri da je on bio taj kojemu je slala gole snimke i fotke.

- Ona je na početku bila zgrožena. Gadilo joj se sve to skupa... Najgore joj je bilo što joj je otac išao njezinoj majci iza leđa - kaže terapeutkinja.

Ipak, otac i kćer su kroz terapiju uspjeli 'srediti' svoj odnos. Supruzi, odnosno mami, nikad nisu rekli što se dogodilo..Shvatili su da bi bi bolje da sirota žena nikad ne sazna...

- Djevojka nije znala da je iza tog profila njezin otac. On je za nju bio samo anonimni pratitelj - pišu Norvežani.

Haldosen za kraj kaže kako joj ovo nije prvi ovakav slučaj kojeg je imala. Kaže da su joj se obraćali ujčevi, ujne, bake, djedovi... Koji su pronašli seksi snimke svoje rodbine.

Ako se ovako nešto dogodi, terapeutkinja naglašava da je ključna komunikacija...