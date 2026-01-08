Michelangelo s Trešnjevke: 'Snježna skulptura hit je u kvartu, svi su oduševljeni'

Siniša Reberski umjetnik je s Trešnjevke, a ovogodišnji snijeg iskoristio je kao priliku za izradu snježne skulpture, koja je pozitivno iznenadila njegove susjede. Snježna skulptura 'Zagrljaj' izazvala je niz pozitivnih reakcija koje su Sinišu šokirale.

- Inače sam likovnjak, bavim se umjetnošću. Uživam u tome pa vrijeme izrade nisam ni gledao, ali nije mi dugo trebalo. Imao sam tu ideju i čim je pao snijeg, iskoristio sam priliku - kaže nam, dodajući da to ne smatra remek djelom, ali drago mu je da su ljudi prepoznali talent i trud - kaže nam Siniša.

To mu nije prva snježna skulptura, a dosad je, kaže, radio pritajeno.

Iako, priznaje nam, ni sada nije očekivao toliko pozitivnih reakcija.

- Moja snježna skulptura je na Trešnjevci - čudno mi je to zvati skulpturom, ali i je nekakva vrsta toga. Susjedi pozitivno reagiraju, zovu i šalju poruke da su vidjeli, bilo u medijima ili tu u kvartu - uglavnom dobivam pohvale. Neočekivano je i meni i njima da je postalo viralno. Tu i tamo se nađu neki koji vide nešto dalje od erotike u tome, ali takva je umjetnost. Još uvijek je sve čitavo i na mjestu, to je led i sigurno će potrajati neko vrijeme. Ranije sam isto radio skulpture od snijega, koristim rijetke prilike. Uvijek je to bilo nekako pritajeno, sada mi je ovo šok - priča nam.

Kako je i rekao, svaki veći snijeg iskoristio je kao priliku da napravi novu skulpturu, a tu su i njegovi radovi iz 2014., 2015. i 2018. godine.

