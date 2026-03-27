Mogu biti medo ako baš hoćete, ali ću biti samo - vaš Medo!

Bok, ljudi! Nisam mali medo, samo tako izgledam jer imam samo tri mjeseca, a malim psima uši i glava nisu proporcionalni u odnosu na ostatak tijela. No ne bih imao ništa protiv da me udomite iz karlovačkog azila i nadjenete mi ime Medo, ako vas to veseli.

Posebno pozivam one koji vole zaigrano štene kojem rep nikad ne miruje, koje se voli valjati u travi i stiskati u krilu, jer - to sam ja!

Kontakt-broj: 098/189 6999