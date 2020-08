U poznatoj animiranoj seriji Pokemoni,\u00a0Pokemon Pikachu\u00a0imao je\u00a0crnu mrlju na vrhu repa koje vi\u0161e nema, ve\u0107 mu je cijeli rep \u017eut. Sve te promjene ukazuju na \u010dinjenicu da mi kao ljudi nemamo pojma \u0161to se doga\u0111a s nama i da ljudski mozak nije dovoljno sna\u017ean kako bi procesuirao neke stvari.

<p>Ako ste ikad čuli za pojam 'Mandela efekt' onda znate da je to fenomen u kojem veća skupina ljudi otkrije da globalna činjenica za koju su mislili da je istinita, zapravo ne postoji ili nikada nije bila takva kakvom je se sjećaju.</p><p>Jeste li znali da su zapravo početna dva broja poštanskih brojeva hrvatskih gradova pozivni brojevi istih tih gradova (s nulom kao prefiksom)? Ili da ste vjerojatno cijeli život krivo točili sok, ne daj Bože neki stih pjevali totalno netočno više desetljeća? A jeste li možda znali da se Coolinarka zapravo zove COOLINARIKA s dva I? </p><p>Internetom već mjesecima kruže objave 'I was today years old' ('Cijeli život smo živjeli u uvjerenju da...') koje pokazuju čudesna svakodnevna otkrića korisnika društvenih mreža. Ako već niste, vrijeme je da vas raspametimo.</p><h2>'Luke, I'm Your Father' je zapravo 'No, I'm Your Father'</h2><p>Poznata rečenica Dartha Vadera. Ne, nikad se nije dogodila. On zapravo kaže 'No, I'm your father'. Evo i dokaza!</p><h2>Legendarni citat iz filma Tarzan isto je krivo interpretiran</h2><p><span style="font-size:1.125rem"><span style="box-sizing:border-box"><span style="-webkit-font-smoothing:antialiased"><span style="line-height:1.625rem"><span style="font-family:Cabin, Arial, sans-serif"><span style="color:#454545"><span style="background-color:#ffffff">'Me Tarzan, you Jane', citat je koji se također nikada nije dogodio. Niti u originalnoj knjizi, niti njenoj adaptaciji... </span></span></span></span></span></span></span></p><h2 style="margin: 0px 0px 20px;">Pokemon Pikaču i serija 'Seks i grad'</h2><p>Svima nam poznata serija „Seks i grad", izvorno „Sex and the City" je promijenio ime iz „Sex in the City". </p><p>U poznatoj animiranoj seriji Pokemoni, Pokemon Pikachu imao je crnu mrlju na vrhu repa koje više nema, već mu je cijeli rep žut. Sve te promjene ukazuju na činjenicu da mi kao ljudi nemamo pojma što se događa s nama i da ljudski mozak nije dovoljno snažan kako bi procesuirao neke stvari.</p><h2 style="margin: 0px 0px 20px;">Tek smo danas shvatili...</h2><p>...da su pozivni brojevi hrvatskih gradova zapravo prve brojke poštanskih brojeva tih istih gradova.</p><h2>Znate onaj mali džepić na trapericama ili onaj čudni remen na jakni na mjestu ramena?</h2><p>Ovaj, da. I nikada niste znali čemu služi? Vrijeme je da saznate. Ne, nije za kovanice, već za džepni sat (ako ga imate).</p><p>Onaj 'čudni' gumb na ramenima jakna služi da bi vam torba stajala na mjestu, odnosno, da vam ne bi klizila s jakne. Nema na čemu.</p><p>Ono kad deset godina gledaš u istu stranicu...</p><p>...i shvatiš da se Coolinarka zapravo zove 'Coolinarika'?! A, kad smo već kod kuhanja... Jeste li znali čemu služi ona rupa u dršci lonca? Pogledajte sliku i sve će vam biti jasno...</p><p>Koliko vam je godina trebalo da shvatite da znakovi (pik, karo, tref i herc) na karti s brojem 8, zapravo čak i tvore 'osmicu'?</p><p>Ili, da oznaka 'tag' zapravo znači 'Touch and go' (stisni i (po)kreni)?!</p><p>Ili, da ako dugo držite tipku '0' na mobitelu dobijete oznaku za stupanj?! Probajte ako nam ne vjerujete!</p><h2>Marketinške fore</h2><p>Jeste li znali da.'<strong>Amazon</strong>' ima strelicu ispod imena, od prvog do zadnjeg slova tog imena jer ova stranica prodaje sve - doslovno, 'od a do z'.</p><p><a href="https://giphy.com/gifs/food-design-logo-zWyv9xtsEfXQQ">via GIPHY</a></p><p>'Pepsi' je dobio ime po probavnom enzimu pepsinu, '<strong>Yahoo</strong>' je ime plemena iz '<strong>Guliverovih putovanja</strong>', '<strong>Lego</strong>' je spoj dviju danskih riječi ('igraj' i 'uživaj'), a <strong>ASOS </strong>je kombinacija prvih slova riječi 'As seen on screen'.</p><p>Također, jeste li znali da se u znaku '<strong>Toblerone</strong>' čokoladica nalazi medvjed?</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1960370" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-31/screen-shot-2016-09-17-at-10-35-01.png" title="" width="100%"></x-inline> Jeste li znali da plamen nema sjenu?</h2><p>Plamen zaista nema sjenu, a evo i objašnjenja zašto. Sjena se stvara na određenoj podlozi (zidu, podu) ako se između podloge i izvora svjetlosti ispriječi neki objekt koji blokira određeni dio svjetlosnog snopa. Kada je objekt i sam izvor svjetlosti, kao što je plamen, tada na podlozi nema sjene.</p><p>Kada nešto postaje vrlo vruće ili gori, ono emitira svjetlost. Da bi mogli vidjeti tu sjenu potreban nam je izvor svjetlosti čije je svjetlo na podlozi jače od plamena koji smo zapalili.</p><p>Jeste li znali da se Eminem nazvao tako po prvim slovima rečenice: Every Mother Is Nice Except Mine (sve majke su dobre osim moje)?</p>