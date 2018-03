'Moja kći je prava diva, na nju mjesečno trošim oko 500 funti'

Ali Piper (32) svoju trogodišnju kći Ruby-River na prvi izbor ljepote prijavila je kada je djevojčica imala tek godinu dana. Malena je, priča majka, uživala šetati pozornicom pa ju je svakog tjedan vodila na jedno natjecanje. Sada, priznaje, na glamurozni izgled svoje djevojčice troši i do 500 funti na mjesec.

Foto: Profimedia



- Ruby jednostavno obožava izbore ljepote i njezino sudjelovanje na njima joj podiže samopouzdanje - uvjerena je Ali koja je kćer počela voditi na natjecanja kako ne bi bila sramežljiva poput nje u djetinjstvu.

- Kad sam bila dijete, sakrivala sam se od drugih u školi. Onda sam krenula na tečaj glume i to me potpuno oslobodilo. Moj sin je oduvijek bio glasan i samopouzdan, no bojala sam se da će Ruby biti kao i ja - izjavila je.

Nakon što je gledala američku TV seriju "Toddlers and Tiaras", Ali je krenula istraživati ima li takvih natjecanja u njenoj blizini, pa je pronašla nekoliko u Liverpoolu. Prijavila je kćer na natjecanje, nakon čega se, kaže "potpuno navukla" na njih.

Kaže kako zna da je sve to što kupuje za malu Ruby jako skupo, ali ne može odoljeti. Kad je njena kćer navršila dvije godine, počela je za natjecanja nositi i teške perike.