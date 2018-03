'Moji robovi kuhaju i čiste stan, a ja ih nagradim bičevanjem...'

Domina iz New Jerseyja spojila je ugodno s korisnim i maksimalno si olakšala svokodnevne aktivnosti. I dok neki na kuhanje, čišćenje, kupovinu namirnica ili šetanje psa dnevno potroše i po nekoliko sati, ona ima dvojicu poslušnih muškaraca koji sve to za nju rade, i to potpuno besplatno. Zauzvrat, nagradi ih s nekoliko udaraca bičem, vezanjem, davljenjem ili nekom drugom sado-mazo igricom.

Dahlia Rain nekad je imala supruga i radila kao učiteljica, no brzo joj je dosadio taj miran i koncencionalan stil života, piše Sun.

- Željela sam malo uzbuđenja, a moj suprug nije se slagao s mojim idejama - kaže Dahlia koje je nakon razvoda otkrila fetišizam.

What a nice surprise to wake up to 19k followers today! Special photos on my onlyfans later! Don't miss them! pic.twitter.com/oqWPym9u7K — Goddess⭐️Dahlia (@DahliaRain) 19. veljače 2018.

- Počela sam upoznavati sve više uvrnutih ljudi i ići na fetištičke zabave. S vremenom je to postao moj način života - kaže Dahlija koja je na jednoj takvoj zabavi upoznala Johna, koji joj je kasnio postao dečko.

Ističe kako se sa svojim 'robovima' ne upušta u seksualne odnose.

- Primam mnogo e-mailova i poruka od ljudi koji žele biti moji robovi, koji žele biti zavezani u mojoj sobi po cijele dane, ali to nije moj način - kaže.

Napominje kako svojim 'robovima' Chrisu i Mikeu nikad ne daje novac, niti joj oni plaćaju za SM igrice.

- Oni mi ne plaćaju, ali klijenti koji zakažu termin kod mene, recimo na jedan sat, oni moraju platiti. Igra je u slučaju Chrisa i Mikea uvijek nagrada za posao koji odrade, ali naravno, moraju je zaslužiti - i to nije nimalo jednostavno - kaže Dahlia.

Awwww She was such a good domestic slave, such a good slut and a great friend. I want more female slaves. pic.twitter.com/5hbsZo3Key — Goddess⭐️Dahlia (@DahliaRain) 13. ožujka 2018.

- Radim štogod Dahlia traži od mene, ako treba masiram joj stopala ili donesem doručak u krevet. Volim što je mogu usrećiti. Osjećam se dobro kad vidim smiješak na njenom licu. Ali, i ona brine o meni. Nagrađuje me na različite načine - kaže Mike.

John Fathom (41), Dahlijin dečko, nema problema s njenim neobičnim hobijem.

- Na jednoj zabavi rob je došao do nje i počeo vikati, a ja sam pomislio: Kako se samo usuđuje? Zar ne zna gdje mu je mjesto.? Ubrzo ga je počela bičevati. Bilo je zabavno gledati - kaže John.

- Ljeti puno vremena provodimo vani, a kad poželim pojesti lubenicu ili nešto popiti, samo pozovem njenog roba i on mi to donese.

Chris živi s Dahlijom, dok Mike radi u industriji za odrasle te pola vremena provodi u Las Vegasu, a pola u Dahlijinom domu. Upoznali su se prije šest godina na jednoj zabavi u New Yorku i brzo sprijateljili, a potom i započeli svoj domina-rob odnos.

- Ljudi su ga iskorištavali. Kad imaš submisivnu narav, ljudi će te gaziti. Zato je bolje imati vlasnika, imaš nekog tko će te voditi i tko će se za tebe zauzeti - kaže Dahlija koja planira ostati domina i starosti.

- Radit ću do zauvijek. Bit ću starica koju će robovi gurati u invalidskim kolicima - zaključuje.