Možete li prepoznati mladića s fotke stare 30 godina? Danas je superbogat i kontroverzan...

Prije 30 godina. Objavio je na Twitteru uz svoju fotografiju iz mladosti milijarder Elon Musk, koji danas slavi 53. rođendan. Ispod objave brojni pratitelji čestitali su vlasniku Twittera, po novome X-a, rođendan, ali bilo je i onih koji su ga počeli vrijeđati. Već standardno kad netko poznat objavi nešto na društvenim mrežama...

Ima i onih koji pišu da ga je teško prepoznati na fotki iz mladosti. "Izgledaš tako bezbrižno", napisala mu je jedna pratiteljica.

Musk je prema Forbesu trenutno najbogatiji čovjek na svijetu, njegovo bogatstvo procjenjuje se na 221 milijardu dolara.

Elon Musk je rođen 1971. u Pretoriji , u Južnoafričkoj republici. Majka mu je radila kao manekenka, otac kao inženjer. U djetinjstvu su ga maltretirali u školi, jednom je završio i u bolnici nakon što su ga vršnjaci gurnuli niza stepenice. Nije to bilo idilično djetinjstvo, kad je imao devet godina roditelji su mu se rastali te je jedno vrijeme živio s ocem

U djetinjstvu je obožavao čitati knjige, pogotovo "Gospodara prstenova", a onda se 'zarazio' programiranjem.. Već s 12 godina prodao je svoju prvu igricu za 500 dolara, ali škola ga nikad nije pretjerano zanimala. Vidio se u svijetu biznisa, imao je hrpu ideja i većinu je uspio ostvariti.

Mnogi ga smatraju izuzetno kontroverznim, a on je prihvatio tu ulogu...

Vlasnik je Tesle, Space X-a, Twittera, Neuralinka, OpenAI-ja...

Još samo mora odvesti čovječanstvo na Mars, što je više puta obećavao.