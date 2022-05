Na Braču ulovili sipu od 4.5 kila: 'Sipa monstrum, ostali smo paf'

Kad smo ujutro dizali mreže, vidio sam da nam nešto dolazi iz dubine. Nisam bio siguran što je, pogotovo takve veličine. I kad je došlo bliže, bogami, to je bila sipa!, priča nam Luka Sfarčić, koji je u pratnji prijatelja na Braču u četvrtak ulovio sipu od preko 4 i pol kilograma.

- Lovio sam sipe od dva kilograma, a za ovu kad sam je ugledao mislio sam da će imati oko tri kile. Ali baš smo se iznenadili kad smo je stavili na vagu - kaže ovaj profesionalni ribar i dodaje da će grdosija krasiti tanjure u njegovu restoranu 'Bago'.

Da je u pitanju nešto veća sipa, potvrdio nam je i prof. dr. sc. Jakov Dulčić s Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split, kazavši da je masa od 4.5 kilograma malo iznad nekakvog prosjeka dosada ulovljenih većih primjeraka sipe u Jadranu.

'Sipa monstrum, to je nešto neopisivo'

- Dok imaš sunce, sjenu i namreškano more, teško je prvih par sekundi iz dubine procijeniti o čemu se radi. Kad sam dizao mreže, prijatelj je viknuo kako je to možda hobotnica, no krivo je vidio - prisjeća se Sfarčić, naglasivši kako se ni stariji mještani ne sjećaju da bi netko ikad ulovio ovako veliku sipu. Ni njegov prijatelj ne krije oduševljenje.

- Sipa monstrum! Ostali smo 'paf' kad smo je dovukli. Prvi moment ne vjeruješ, a kasnije shvatiš da je to sipa. Ribar je uvijek sretan kad barem nešto ulovi, ali ovo je nešto neopisivo - priča nam Sfarčićev prijatelj Željko Vidović koji je s njim bio u trenutku velikog ulova.

- Bila je okrenuta glavom prema gore, a s obzirom na krakove, na prvu mi se učinilo da je hobotnica dok je još bila pod vodom - kazao je Vidović koji sa Sfarčićem već pet godina redovito odlazi u ribolov.

Sipa može narasti do 45 centimetara, što ispada oko 4 kilograma

Kako nam je ispričao prof. dr. sc. Alen Soldo s Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu, radi se o vrsti sepia officinalis, najčešćoj među još dvije koje žive u našem Jadranu.

- Od tri vrste sipa koje žive u našem moru, sepia officinalis je najpoznatija i najveća jer su druge dvije vrste manje i rjeđe. Kao i većina ostalih glavonožaca, sipa spada u kratkoživuće organizme jer uglavnom živi oko godinu dana, rjeđe do dvije godine. Za to vrijeme može narasti do 45 cm dužine plašta, a kad se to prevede u masu, ispada oko 4 kg. Prema tome, ako je ovaj primjerak s Brača težak 4.5 kg, to je otprilike maksimum, iako bi se za točnu težinu trebalo koristiti analitičke vage radi smanjenja mogućnosti pogrešnog mjerenja - rekao nam je profesor Soldo sa Sveučilišta u Splitu.