Iz Drave ulovio soma od 56 kila: 'Bila je to borba između njega i mene, još uvijek me bole mišići'

Prvo sam mislio da ima 30-tak kila, no kasnije je bilo sve teže, to je borba između tebe i njega, priča nam Dalibor Dolovski iz Dobrovića kod Slatine, koji je u srijedu na ušću Drave u Čađavici ulovio soma od čak 56,4 kile.

Bio je dugačak 218 centimetara, a ovo mu je, kako kaže, najveća riba koju ikad ulovio u 30 godina koliko se bavi ribolovom. Mamac je zagrizao oko 20.20, a 'hrvali' su se sve do pola 10 u noći.

- Nemaš koga dozvati. Bio sam potpuno sam, bilo je to preko sat vremena borbe. On vuče kad hoće, kad neće stane, ne možeš mu ništa. Natezali smo se i pobijedio sam - kaže Dalibor, dodajući kako zapravo uopće nije planirao pecati kad je dolazio.

Došao pokositi travu, a vratio se s ribetinom

- Supruga me dva puta zvala usred borbe, ali se nisam mogao javiti. Imamo kućicu uz Dravu pa sam došao malo počistiti i pokositi travu, kad vidim da tamo dvojica pecaju. Došao sam do njih, rekli su mi da sad idu kući, pa rekoh sam sebi da probam i ja malo 'blinkat' i eto - prisjeća se slavne večeri prije dva dana Dalibor, koji je soma, kako opisuje, uhvatio na samom ušću stare i žive Drave.

- Imao sam sreće što je na tom dijelu bio sprud. Pokušao sam ga vući po pijesku, odvukao ga nekih 30 metara, a kamion mi je bio parkiran nekih 150 metara dalje. Nisam dalje mogao pa sam zvao kolegu da ga zajedno stavimo njegov džip i zatim premjestimo u kamion. Vreću od pedeset kila cementa mogu nositi pod rukom, ali ovakvog soma jednostavno nema šanse - objašnjava nam, dodajući i da zadnja dva dana pije tablete protiv bolova zbog upale mišića.

'Poplavio sam, štap me izudarao'

- Bole me ruke, bole me noge. Cijeli sam poplavio na njedrima gdje me štap izudarao. Ne mogu vam to opisati, da je samo netko tamo još bio i to snimao. No bio je mrak, puca vam adrenalin a vi se borite s nečime na mjesečini. Da sam imao slabiju opremu, jednostavno bi me odvukao u vodu - dodaje Dalibor, naglasivši kako je ranije imao 3-4 prilike gdje su ga ovakvi somovi nadjačali.

- Ovaj put sam znao s čim imam posla. Iskustvo i znanje pomogli su mi da ga ulovim. Prije sam znao uloviti po 21, 17 i 15 kila teške ribe, a i supruga je naviknuta da uvijek donesem neku ribu, pa nije bila previše zabrinuta kad joj se nisam javljao - nadovezuje se Dalibor, koji kaže da je svega dvoje kolega unazad par godina uspjelo uloviti ribu približne veličine.

Soma podijelio s prijateljima

- Kad smo ga donijeli kući, skupilo se dvadesetak prijatelja. Feštali smo negdje do pola dva u noći, a ujutro smo ga podijelili prijateljima i poznanicima. Doma mi je ostalo svega 3-4 kile - zaključuje naš sugovornik, koji inače voli pripremati riblja jela.