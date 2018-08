Nagradna igra 24sata: Sakupi 10 kupona i osvoji Mazdu CX-3

Ponovno se igramo s vama, a u novinama možete sakupljati nove nagradne kupone i pomoću njih osvojiti fantastičan i iznimno vrijedan automobil - Mazda CX-3. Od 3. 9. (ponedjeljak) do 12. 9. (srijeda) svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon. Kupone će čitatelji izrezivati i sakupljati te će tijekom 10 dana sakupiti ukupno 10 kupona, a 13. i 14. rujna 2018. bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 10 nagradnih kupona (ili 9 nagradnih kupona + joker kupon ili 8 nagradnih kupona + 2 različita joker kupona), ispune ih traženim podacima i pošalju na adresu P.P. 350, 10 001 Zagreb, s naznakom 24sata nagradna igra “Osvoji Mazdu CX-3“. Mazda CX-3 nudi vrhunsku razinu udobnosti, sportski i dinamičan izgled, savršena je za vožnju po gradu i na otvorenoj cesti te ima beskompro misne performanse.

Nijedna pristigla kuverta koja sadrži 10 kupona od kojih su minimalno dva ista ili 8 različitih kupona i 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćena i neće sudjelovati u nagradnoj igri. U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na navedenu adresu do utorka, 25. 9. 2018., do 9 sati. Čitajte i dalje dnevne novine 24sata i u tiskanom izdanju pronađite nagradne kupone. Deset kupona i malo sreće potrebno vam je da se odvezete u potpuno novom fantastičnom automobilu, a to je u najnovijem kolu nagradne igre 24sata vrhunska Mazda CX-3.

Sudjelovanjem u Nagradnoj igri “Osvoji Mazdu CX-3”, koja se održava u jednom kolu, od 3. 9. do 12. 9., kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam podatke iz kupona (ime, prezime, adresa stanovanja, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona) trgovačkom društvu 24sata d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Oreškovićeva 6H/1, kao voditelju obrade osobnih podataka.

Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu slanja Informacija davatelju osobnih podataka o proizvodima i uslugama trgovačkog društva 24sata d.o.o., i to putem pošte, elektroničke pošte, pozivom i/ ili SMS-om. Želimo napomenuti da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu (Oreškovićeva 6H/1, Zagreb), e-mailom (marketing@24sata) ili usmenim putem.