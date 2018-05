Najstarija na svijetu? '129 mi je, sjećam se Ruske revolucije'

Koku Istambulova tvrdi da ima 129 godina i da je najstarija osoba na svijetu. Koku tvrdi da niti jedan dan svojeg dugog života nije bila sretna. Kaže i da ne zna zašto živi tako dugo te tvrdi da joj je život zapravo 'kazna'. Istambulova izbjegava jesti meso, ali voli fermentirano mlijeko, piše Daily Mail.

- Jedino božjom voljom ću sljedeći mjesec navršiti 129 godina - kaže žena koja je novinarima pokazala svoj identifikacijski dokument u kojem piše da se rodila 1. lipnja 1889. godine.

Ako je taj dokument koji je izdala ruska vlada točan, Koku je imala 27 godina za Ruske revolucije, 55 kada je završio Drugi svjetski rat i 102 kada je propao SSSR. Kaže kako se sjeća da su za vrijeme rata njemački tenkovi prolazili pored njezine kuće u selu. Kasnije su ona i njezina obitelj kao i ostali Čečeni bili protjerani na područje Kavkaza i Sibira jer ih je Staljin optužio za suradnju s nacistima.

