Napokon ih se riješio: Odrezao nokte koje je puštao 66 godina

Trebalo im je 66 godina da narastu, a nestali su u samo nekoliko minuta. Indijac Shridhar Chillal, koji je zbog najdužih noktiju na svijetu ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, napokon ih se riješio uz pomoć čovjeka s "pilom" i maskom na licu.

Ceremonija rezanja održana je u New Yorku.

Shridharu su 82 godine, a nokte na lijevoj ruci počeo je puštati kad mu je bilo 16 nakon što je slučajno slomio dugi nokat svome profesoru. On mu je tada rekao da on nikad neće shvatiti kako je to brinuti se za dugi nokat sve dok ga ne "uzgoji" sam i onda slomi.

Chilal je to ozbiljno shvatio - kad je posljednji put mjerio svoje nokte na lijevoj ruci bili su sve skupa dugi devet metara, a najduži mu je bio na palcu. Kaže kako su bili toliko lomljivi da je morao paziti da ih ne slomi dok spava:

- Nisam se mogao puno micati, svakih pola sata sam se budio kako bih pomaknuo ruku na drugu stranu kreveta, kaže Chilal dodavši da je na lijevoj ruci zbog noktiju često osjećao bolove, piše Guardian.

Najduži nokti u povijesti nakon ceremonije nisu završili u smeću. Izložili su ih u muzeju "Believe It of Not" na njujorškom Times Squareu.