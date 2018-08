Našao sam olupinu svemirskog broda kod Bermudskog trokuta

Istraživač i lovac na blago Darrell Miklos tvrdi da je u morskim dubinama Bermudskog trokuta pronašao prvi dokaz posjeta izvanzemaljaca Zemlji. Koristeći zemljopisne karte svojeg bliskog prijatelja i slavnog astronauta NASA-e Gordona Coopera, u Karipskom je moru pronalazio različite olupine, a njegova otkrića dokumentirana su u dvije sezone serije 'Cooperovo blago' na Discovery Channelu.

No prije nekoliko mjeseci, njegov tim naišao je na nešto neobično. Naime, šezdesetih godina prošlog stoljeća astronaut Gordan Copper iz svemira je uočio stotinjak magnetskih anomalija u Karipskom moru.

Njihove koordinate ucrtao u kartu, vjerujući da bi se moglo raditi o izgubljenoj floti Kristofora Kolumba. Prateći tu mapu, Miklos je sa svojim timom zaronio na tajnu lokaciju u blizini Bahama. No umjesto olupine prastarog broda, lovac na blago pronašao je objekt bizarne strukture koja se ne može usporediti s ničime dosad viđenim.

U ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail, Miklos je opisao pronalazak i objasnio da zajedno sa svojim timom želi na površinu izvući ono za što vjeruje da je izvanzemaljski svemirski brod.

- Snimali smo scenu za Discovery Channel u kojoj sjedim u ronilici. Bili smo u moru kod Bahama i pratili smo trag olupine za koje smo smatrali da su povezane sa Sirom Francisom Drakeom.

- Pokušavali smo identificirati ostatke prema onome što je Gordon ucrtao na mapi, ali onda sam uočio nešto neobično. Ostao sam u šoku. Objekt nije izgledao kao ostatak brodoloma, prevelik je. Isto tako, nije sličilo bilo čemu iz prirode - izjavio je Miklos.

- Izgleda otprilike kao da pet ruku izlazi iz strme litice, i svaka od tih ruku je veličine brodskog topa. Ogromne su i pet ih je na jednoj strani, pet na drugoj, ukupno 15. Vidjeli smo objekte koji izgledaju identično na tri različita mjesta, ali ne sliče ničemu što je napravio čovjek, a ne izgledaju ni kao da su stvoreni nekakvim prirodnim procesima. Barem ne kao nešto što sam ja do sada vidio, a već godinama ovo radim i identificirao sam različite vrste olupina. Ali ovo što smo pronašli nije ni slično - objasnio je.

Najdublja lokacija nalazišta nalazi se na nekih 91 metar ispod površine more. Da do njih dođu, ronioci moraju koristiti specijalne naprave za disanje i vrhunske podmornice. Istraživači su pronašli i bizarne i neobjašnjive oblike uokolo glavnog objekta, a svi su prekriveni debelim slojem koralja starih stotine ako ne i tisuće godina.

Šokiran pronađenim, Miklos se vratio na vlastiti brod i počeo detaljnije proučavati Cooperove zabilješke. Zanimljivo, astronaut je, umjesto da zabilježi da se na toj lokaciji nalaze 'ostaci davnog brodoloma' zapisao da je riječ o 'neidentificiranom objektu'.

- Daljnjim proučavanjem, pronašao sam još nešto zbog čega mi je postalo jasnije zašto ga Gordon nije zabilježio kao brodolom... mislio je da je to nešto s nekog drugog svijeta - nastavlja Miklos.

- Gordon je vjerovao u izvanzemaljce. Vjerovao je da već posjetili Zemlju i vjerovao je da su sletjeli baš u ovom dijelu svijeta.

Gordon Cooper je 1963. godine upravljao svemirskom letjelicom Mercury Atlas 9 Faith koja je letjela oko Zemlje. Njegova svemirska istraživanja popločala su put za uspješnu misiju na Mjesec. Cooper je bio pionir i prvi Amerikanac koji je spavao u svemiru i prvi koji je u svemir otišao dva puta. Osim toga, bio je i prvi Amerikanac koji se javio iz svemira za televiziju.

Istraživanje svemira nije bio jedini njegov zadatak. Američka ga je vlada poslala u svemir sa specijalnom opremom velikog dosega za detekciju nuklearnih prijetnji - što bi najvjerojatnije značilo ruske podmornice i lokacije s nuklearnim projektilima.

No Miklos kaže da je Cooper, koji je i sam bio zagriženi lovac na blago, na svojoj špijunskoj misiji, služeći se opremom za traženje nuklearnih prijetnji zabilježio i pozicije karipskih brodoloma i napravio mapu.

Mapa ih je navodno dovela do mnogih olupina

Nakon što su mu liječnici dijagnosticirali Parkinsovu bolest, Cooper je navodno kartu dao dugogodišnjem prijatelju Miklosu i zamolio ga da nastavi njegovo istraživanje. Preminuo je 2004. godine u dobi od 77 godina.

U prvoj sezoni serije, Miklos i njegov tim su, služeći se Cooperovom mapom, pronašli sidro s jednog od brodova Kristofa Kolumba. Mapa ih je dovela do mnogo drugih otkrića ostataka olupina diljem Karipskog mora, vrijednih milijune dolara.

Iako je savršeno svjestan da će ga zbog ovog posljednjeg otkrića proglasiti ludim, Miklos želi nastaviti svoje istraživanje. Zato se Miklos i uprava produkcijske kuće AMPLE Entertainment nadaju da će Discovery Channel omogućiti snimanje i treće sezone Cooperovog blaga kako bi mogli nastaviti s istraživanjem.

- Želim to istražiti. Želim vidjeti što je to, jer ako je to nešto što je napravila priroda, onda je to čudo prirode, ali s obzirom da je smješteno baš u tom dijelu Kariba i s obzirom na ono što je Gordon rekao o posjetiocima s drugog planeta, ali i stvarima koje sam ja vidio, mislim da vrijedi dalje istražiti - izjavio je Miklos.

- Želimo saznati o čemu se točno radi i vidjeti podudara li se s Cooperovim vjerovanjem da nismo sami u svemiru - zaključuje.

Kada je njegova karijera u NASA-i završila, Cooper je postao poznat po svojim gorljivim javnim istupima kojima je tvrdio da postoje izvanzemaljci i da vlada namjerno zataškava saznanja o njihovom postojanju.

'Mnogo godina živio sam s tajnom'

- Vjerujem da vanzemaljska vozila i njihove posade s drugih planeta posjećuju naš planet, i da su očito tehnološki napredniji nego mi ovdje na Zemlji - izjavio je na panelu u organizaciji UN-a 1985.

- Mislim da nam treba vrhunski, koordinirani program za znanstveno prikupljanje i analizu podataka sa svih dijelova Zemlje koji će obraditi sve vrste susreta i odrediti kako se prema posjetiteljima postaviti na prijateljski način - kazao je.

- Mnogo godina živio sam s tajnom, tajnama koja je nametnuta svim specijalistima i astronautima. Sada mogu otkriti da u Sjedinjenim Državama radari svakoga dana bilježe objekte koji su svojom formom i sastavom nama nepoznati.'

Na pitanje je li moguće da je Cooper jednostavno bio malo pomaknut što se tiče njegovih vjerovanja u NLO, Miklos odbija takvu mogućnost.

- Postoji mnogo teoretičara zavjere i NLO luđaka s kojima Cooper nije htio imati nikakve veze - izjavio je.

- Na početku uopće nije htio govoriti o onome što zna jer se bojao da će ga država dati ubiti. Zato je o tome šutio sve do pred kraj života. Čovjek kojeg sam ja poznavao nije bio luđak, nije halucinirao i nije izmišljao stvari samo da privuče pažnju - zaključuje Miklos.

