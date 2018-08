Našle su pisma svojih roditelja: 'Žao mi je što sam to pročitala'

Nakon što im je majka preminula, njezine kćeri pronašle su stara pisma koja je dobivala od njihovog oca dok je radio u Londonu 1960-ih godina.

Jedna od njih podijelila je njihovu priču na Twitteru i otkrila kako nisu naišle na nježna, romantična pisma kakvima su se nadale.

- Moje sestre i ja plakale smo i držale se za ruke. Otvorile smo jednu i cijelo pismo je bilo o tome kako mu nedostaje seksati se s njom - napisala je jedna od njih te dodala kako ostatak nisu ni htjele čitati.

Nakon što je njezin tvit postao viralni hit, mnogi komentatori pisali su da je sigurno sretna jer zna da su joj roditelji imali strastvenu vezu.

