Našli kovanice iz 14. stoljeća: 'Svaki zlatnik je 10.000 funti!'

Četiri lovca na blago pronašli su više od 550 zlatnih i srebrnih kovanica u Buckinghamshireu. Među kovanicama je i 12 iznimno rijetkih zlatnika koji datiraju iz doba kuge, točnije 14. stoljeća.

Zalihu je najvjerojatnije u zemlju zakopao neki bogataš prije više od 600 godina.

- Bilo je nestvarno. Nakon što smo pronašli dio kovanica i raščistili područje, morali smo duplo više područja pretražiti jer smo samo nalazili još i još toga. Bilo je to čudo za svakoga od nas - rekao je Mateusz Nowak za Daily Mail. Njegov brat Tobiasz dodao je kako je to bio najbolji vikend u njegovom životu i da će se ovog otkrića sjećati zauvijek.

Četvorica sretnika otišli su na zajednički "lov" na blago s još nekoliko ljudi na polje blizu Gambedena. No, dok je većina entuzijasta iskopalo uglavnom čahure ili dijelove starog željeza, ovi muškarci su pronašli zlato.

Nakon što su se odmaknuli od ostatka grupe, ubrzo su im detektori metala pokazali da se u tlu nalazi nešto vrijedno kopanja.

- Mahao sam detektorom naokolo kada se na ekranu pojavio broj 16 koji ukazuje na iskovanu srebrnu kovanicu - rekao je treći član skupine, Andrew Winter.

- Idući signal koji sam dobio je bio broj 21. Zvuk je potpuno drugačiji od ostalih signala. Počeo sam vikati "zlato, zlato!" - dodao je. Winter je izjavio da su stručnjaci analizirali 545 kovanica koje vrijede između 20 i 50 funti svaka. No, one rijetke vrijede i do 500 funti.

Zlatnici vrijede i do 10 tisuća funti svaki.

Ovaj pronalazak je najveći nakon što je 2007. godine blizu Harrogatea pronađeno 617 kovanica iz 10. stoljeća.