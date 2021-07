Eleri Morgan je za vrijeme pandemije odlučila obojati svoju kuću u ružičasto, mislila je da bi se i susjedima mogao svidjeti tračak boje u njihovoj ulici - ali nije računala na interes prolaznika.

Njena kuća u Cardiffu bila je prilično standardno šljunčana i tradicionalna kada je Eleri, porijeklom iz Aberystwytha, uzela ključeve i uselila se tijekom 2018. godine s dugim popisom planova za nadogradnju doma, javlja Wales Online.

A pandemija je dala 32-godišnjakinji vrijeme i poticaj potreban za izvlačenje kista i oživljavanje fasade doma koji dijeli sa sestrom. Ružičasta fasada je oduševila susjede i njene prijatelje.

No Eleri bi povremeno primijetila da netko stoji ispred njenog prozora, nije puno razmišljala o tome, pa je na prozore zalijepila foliju koja blokira znatiželjne poglede.

- Ljudi su tijekom lockdowna išli u šetnje, prošli bi pored moje kuće koja im je interesantna pa bi se fotkali ispred nje, no kako očito ne znaju tko sam pa me ne mogu označiti - prijatelji bi mi slali fotke moje kuće i pitali me 'dobro, zašto je tvoja kuća na društvenim mrežama'? - rekla je Eleri za Wales online.

Kako su vlasti otpustile mjere, ljudi su sve češće dolazili u grupama ispred njene kuće. Eleri je počela primjećivati ​​male skupine ljudi kako se skupljaju kod njenih ulaznih vrata i fotkaju njenu ružičastu kuću. Neki su se čak pretvarali da ulaze u kuću s ključem u ruci kao da je to njihov dom.

Mnogo ljudi bi zapravo bilo iznervirano zbog fotkanja ispred njihove kuće, no ne i Eleri. Ona je profesionalna komičarka i piše viceve pa joj je smiješno što joj je kuća privukla toliko ljudi. Definitivno to nije očekivala.

POGLEDAJTE VIDEO: