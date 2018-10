Ne zna ga sklopiti? Trump je bacio kišobran pred avionom

Američki predsjednik Donald Trump još je jednom postao hit na internetu, ali ne zato što je radio svoj posao već zato što je zaboravio kako sklopiti kišobran. Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje Trumpa kako se s kišobranom ukrcava u avion Air Force One.

Kad se popeo do vrata aviona, umjesto da sklopi kišobran i unese ga unutra, Trump je jednostavno bacio otvoreni kišobran pred vrata.

Tip: if you're gonna to join a cult try to find one where the leader knows how to close an umbrella



Trump today.



When you can't figure it out, just drop it pic.twitter.com/Ksw1m8LtEr