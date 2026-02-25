Tužno! U ZOO vrtu uspavali isti dan kapibaru i tapira. Bili su naj prijatelji, nisu ih htjeli razdvojiti

Timaritelji u zoološkom vrtu Newquay u Cornwallu odlučili su eutanazirati "nerazdvojni" par životinjskih najboljih prijatelja u istom danu kako niti jedan od njih ne bi ostao sam. Tešku odluku donijelo je osoblje slomljenog srca jer su se obje životinje borile sa zdravstvenim problemima povezanima sa starošću, prenosi The Sun.

Al, dvadesetogodišnji brazilski tapir, i Johnson, devetogodišnja kapibara, stvorili su nevjerojatnu vezu dok su boravili u nastambi za južnoameričke životinje. Omiljeni dvojac iz zoološkog vrta dijelio je prostor gotovo deset godina.

Teška odluka zbog zdravstvenih problema

Zoološki vrt Newquay priopćio je da je odluka donesena nakon "pažljive procjene i konzultacija" između veterinara i timova za brigu o životinjama. Tragičnu vijest podijelili su s obožavateljima u dirljivoj objavi na društvenim mrežama, izvijestio je The Sun.

Foto: Newquay Zoo/Facebook

"S dubokom tugom objavljujemo gubitak Johnsona, naše devetogodišnje kapibare, i Ala, našeg dvadesetogodišnjeg brazilskog tapira. Teška odluka o humanoj eutanaziji obiju životinja donesena je zbog pogoršanja zdravlja povezanog s godinama. Ovo je bio nevjerojatno težak gubitak za one koji su se svakodnevno brinuli o njima. Obje životinje bile su voljeni članovi naše zoo zajednice, a njihov izostanak osjetit će i osoblje i posjetitelji", napisali su iz zoološkog vrta.

Prijateljstvo dugo gotovo deset godina

Al, rođen 2005. godine, stigao je u zoološki vrt Newquay 2014. godine iz zoološkog vrta u Gdanjsku u Poljskoj. Johnson mu se pridružio u nastambi tri godine kasnije, nakon što je rođen u zoološkom vrtu Chester 2016. godine. Tijekom godina, njihov je odnos postajao sve jači, što su timaritelji pripisali sličnim osobinama njihovih vrsta.

Foto: Newquay Zoo/Facebook

I kapibare i tapiri po prirodi su vrlo mirna i društvena stvorenja, što ih čini idealnim suputnicima. Međutim, dvojac se posljednjih nekoliko mjeseci suočavao s nizom zdravstvenih problema koji su utjecali na njihovu kvalitetu života.

'Učinili smo ono što je bilo najhumanije za njih'

Timaritelji su objasnili kako su odlukom o eutanaziji obje životinje u istom danu željeli spriječiti da ijedna od njih doživi "izolaciju nakon gubitka suputnika".

Glasnogovornik zoološkog vrta Newquay izjavio je za MailOnline:

​- Ovo je bio nevjerojatno težak gubitak za one koji su se svakodnevno brinuli o njima. Bilo nam je teško oprostiti se od obojice u isto vrijeme, ali to je bilo najljubaznije što smo mogli učiniti za njih. Obje životinje bile su voljeni članovi naše zoo zajednice, a njihov će se izostanak duboko osjetiti među osobljem i posjetiteljima - rekao je.

Foto: Newquay Zoo/Facebook

Obožavatelji shrvani viješću

Shrvani obožavatelji dinamičnog dvojca brzo su odali dirljivu počast na društvenim mrežama. Jedan je korisnik napisao: "Tako smo tužni čuti za gubitak Ala i Johnsona. Svim njihovim čuvarima i prijateljima želimo puno snage da podnesu ovaj gubitak. Obojica su bili pravi ambasadori svojih vrsta i nama također vrlo dragi. Tješi nas spoznaja da nisu patili i da su sada ponovno ujedinjeni sa svojim voljenima."

Foto: Newquay Zoo/Facebook

"Moj partner i ja vidjeli smo ih prvi put prošlog listopada i bilo je posve jasno da su njih dvojica najbolji prijatelji. Shrvan sam što ih više nema, ali ne sumnjam da su imali najbolji tim koji se brinuo o njima", napisao je drugi.

Foto: Newquay Zoo/Facebook

Treći je dodao: "Ovdje malo plačemo, ali razumijemo odluku jer njihova dobrobit mora biti na prvom mjestu. Moje najmlađe dijete brinulo se o njima dok je studiralo na koledžu Newquay. Imamo stotine njihovih fotografija i snimaka na telefonima."

Foto: Newquay Zoo/Facebook