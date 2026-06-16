NEMOJTE NASJESTI! Mia Khalifa na tekmi i drugi fejkovi sa SP-a kruže mrežama. Oprez je nužan

U današnje doba umjetne inteligencije ponekad je teško razlikovati stvarnost od digitalnih snova. Već prvi tjedan SP-a pokazao je kako ne valja vjerovati svemu što vidite vlastitim očima, ma kako uvjerljivo izgledalo. Zlobnici su manipulirali ovim fotografijama...
Ova fotografija postala je viralna u roku od nekoliko sati. Na njoj su prikazane Lana Rhoades i Mia Khalifa, nekoć zvijezde filmova za odrasle, a danas uspješne poduzetnice, kako navijaju u loži tijekom utakmice SAD-a i Paragvaja.
Ova fotografija postala je viralna u roku od nekoliko sati. Na njoj su prikazane Lana Rhoades i Mia Khalifa, nekoć zvijezde filmova za odrasle, a danas uspješne poduzetnice, kako navijaju u loži tijekom utakmice SAD-a i Paragvaja. |
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Ova fotografija postala je viralna u roku od nekoliko sati. Na njoj su prikazane Lana Rhoades i Mia Khalifa, nekoć zvijezde filmova za odrasle, a danas uspješne poduzetnice, kako navijaju u loži tijekom utakmice SAD-a i Paragvaja.
Međutim, fotografija je bila fejk. Mia Khalifa je brzo stala na kraj nagađanjima, objavivši na Instagramu kako gleda utakmicu iz udobnosti svog doma.
Poduzetnica libanonskih korijena dodala je kako je slika proizvod umjetne inteligencije jer ona 'nikad ne bi nosila oznake SAD-a na sebi'.
| Foto: Riccardo Giordano / ipa-agency.net
Podsjetimo, Khalifa je javno izražavala zgražanje izraelskim napadima na njen rodni Libanon te kritizirala američku politiku na Bliskom istoku.
| Foto: Riccardo Giordano / ipa-agency.net
Već godinama nije u industriji za odrasle. Sad karijeru gradi dizajnirajući nakit.
| Foto: Riccardo Giordano / ipa-agency.net
Lana Rhoades je, pak, malo zagolicala maštu fanova nakon objave AI fotografije i nije izričito demantirala da se nalazi na stadionu. U objavi je napisala kako podržava ekipu SAD-a. Rhoades danas vodi uspješne podcaste.
| Foto: Hubert Boesl/DPA
Viralna je postala i jedna AI fotografija na kojoj se nalaze bivši njemački reprezentativac Bastian Schweinsteiger i TV voditeljica Esther Sedlazcek. Na fotografiji su zlobnici digitalno manipulirali dijelovima njenog tijela.
| Foto: Federico Gambarini/DPA
Esther Sedlaczek, rođena Berlinka, privukla je pažnju europske javnosti još tijekom ždrijeba za Euro 2024. u Hamburgu, a prepoznatljivo je medijsko lice u Njemačkoj tijekom SP-a 2026.
| Foto: Hasan Bratic
Kružile su glasine kako je Sedlaczek bila uzrok raspada braka Schweinsteigera i bivše tenisačice Ane Ivanović, s kojom ima troje djece. No, takvo što nikad nije potvrđeno. Schweinsteiger i Sedlaczek i na ovom prvenstvu komentiraju utakmice Elfa.
| Foto: Federico Gambarini/DPA
Lažna je i snimka na kojoj brazilski navijač bulji u navijačicu. Što samo pokazuje kako razvoj umjetne inteligencije i digitalnih alata omogućava lako širenje manipuliranog sadržaja.
I viralna fotka navijačice koja je oduševila Amerikance nije prava. Oprez je nužan...