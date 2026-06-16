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ZLOBNE MANIPULACIJE

NEMOJTE NASJESTI! Mia Khalifa na tekmi i drugi fejkovi sa SP-a kruže mrežama. Oprez je nužan

U današnje doba umjetne inteligencije ponekad je teško razlikovati stvarnost od digitalnih snova. Već prvi tjedan SP-a pokazao je kako ne valja vjerovati svemu što vidite vlastitim očima, ma kako uvjerljivo izgledalo. Zlobnici su manipulirali ovim fotografijama...
NEMOJTE NASJESTI! Mia Khalifa na tekmi i drugi fejkovi sa SP-a kruže mrežama. Oprez je nužan
Ova fotografija postala je viralna u roku od nekoliko sati. Na njoj su prikazane Lana Rhoades i Mia Khalifa, nekoć zvijezde filmova za odrasle, a danas uspješne poduzetnice, kako navijaju u loži tijekom utakmice SAD-a i Paragvaja.
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Ova fotografija postala je viralna u roku od nekoliko sati. Na njoj su prikazane Lana Rhoades i Mia Khalifa, nekoć zvijezde filmova za odrasle, a danas uspješne poduzetnice, kako navijaju u loži tijekom utakmice SAD-a i Paragvaja. | Foto:
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