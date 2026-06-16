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BUJNA ROMI

FOTO Bivša učiteljica postala je Instagram senzacija: Sve se promijenilo selidbom u SAD...

Romi Chase poljska je influencerica, plus size manekenka, pjevačica i kreatorica digitalnog sadržaja s američkom adresom. Na društvenim mrežama prati je više od milijun i pol ljudi, prije nego što je ušla u svijet 'influencanja' radila je kao učiteljica u osnovnoj školi...
FOTO Bivša učiteljica postala je Instagram senzacija: Sve se promijenilo selidbom u SAD...
Romi Chase poljska je influencerica, plus size manekenka, pjevačica i kreatorica digitalnog sadržaja s američkom adresom. | Foto: R. Chase/Instagram
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Romi Chase poljska je influencerica, plus size manekenka, pjevačica i kreatorica digitalnog sadržaja s američkom adresom. | Foto: R. Chase/Instagram
Komentari 1

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