FOTO Bivša učiteljica postala je Instagram senzacija: Sve se promijenilo selidbom u SAD...

Romi Chase poljska je influencerica, plus size manekenka, pjevačica i kreatorica digitalnog sadržaja s američkom adresom. Na društvenim mrežama prati je više od milijun i pol ljudi, prije nego što je ušla u svijet 'influencanja' radila je kao učiteljica u osnovnoj školi...
Romi Chase poljska je influencerica, plus size manekenka, pjevačica i kreatorica digitalnog sadržaja s američkom adresom.
| Foto: R. Chase/Instagram
Romi Chase poljska je influencerica, plus size manekenka, pjevačica i kreatorica digitalnog sadržaja s američkom adresom. |
Foto: R. Chase/Instagram
Romi Chase poljska je influencerica, plus size manekenka, pjevačica i kreatorica digitalnog sadržaja s američkom adresom.
| Foto: R. Chase/Instagram
Na društvenim mrežama prati je više od milijun i pol ljudi, prije nego što je ušla u svijet 'influencanja' radila je kao učiteljica u osnovnoj školi...
| Foto: R. Chase/Instagram
"Oduvijek sam bila jako kreativna i seksualna osoba. Ali nikad to nisam mogla prihvatiti do kraja dok sam bila u Poljskoj. Tamo je standard ljepote jasan - plave oči, plava kosa, duge noge, bez oblina. Inače niste atraktivni", kazala je svojevremeno Romi...
| Foto: Profimedia
Ali selidbom u SAD sve se promijenilo
| Foto: Profimedia
"Ovdje privlačim toliko pažnje. Ljudi vole cure s oblinama", kazala je Romi...
| Foto: R. Chase/Instagram
Foto R. Chase/Instagram
Foto Profimedia
Foto R. Chase/Instagram
Foto R. Chase/Instagram
Foto R. Chase/Instagram
Foto R. Chase/Instagram
Foto R. Chase/Instagram
Foto R. Chase/Instagram
Foto R. Chase/Instagram