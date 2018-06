Neobičan život čovjeka zmije: On se rodio bez ruku i nogu...

Iako je rođen bez ruku i nogu, Princ Randian naučio je biti samostalan, a za život je zarađivao kao 'freak show'. Princa Randiana, čije pravo ime nije poznato, zvali su 'čovjek zmija', 'čovjek gusjenica' ili 'ljudski torzo'.

Motao cigarete usnama

Nastupao je u jednodjelnom kostimu u kojemu je izgledao kao 'zmija'. Ljude je zabavljao radeći, njemu uobičajene stvari kao što je motanje cigarete. Naime, sve to je radio samo ustima pa je mogao smotati i zapaliti cigaretu šibicom služeći se samo usnama, zubima i jezikom. Osim toga govorio je i četiri jezika, hindi, njemački, engleski i francuski. Princ Randian se pojavio i u filmu 'Freaks' iz 1932. godine.

Princ Randian porijeklom je iz Nove Gvajane, a u SAD ga je 1889. doveo P.T. Barnum kojeg je fasciniralo kako se, tada 18-godišnjak, dobro prilagodio svakodnevnom životu unatoč tjelesnom nedostatku.

Živio je mirno i 'normalno'

'Čovjek zmija' imao je obitelj, suprugu Sarah i četvero djece, Mary, Elizabeth, Wilhelmina i Richarda.

Unatoč svojoj abnormalnosti, Randian je živio prilično normalan život, piše All That is Interesting. S obitelji je živio u mirnom susjedstvu Plainfielda u New Jerseyju. Ovladao je svim vještinama koje su mu bile potrebne da živi normalno i održava higijenu. Naučio je slikati i pisati, ali i brijati se. Fiksirao bi britvicu, a pomicao lice. Drvenu kutiju u kojoj je držao svoju opremu za brijanje, slikanje i motanje cigareta je navodno konstruirao sam, a čak je imala i bravu.

Randian je nastupao više od 40 godina i preminuo je svega nekoliko sati nakon svog posljednjeg nastupa. Imao je 63 godine tog 19. prosinca 1934. godine kada je dobio srčani udar.