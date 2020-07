Ispri\u010dao nam je to Zagrep\u010danin Dario koji je u srijedu oko 21 sat imao avanturu s tada jo\u0161 nepoznatom zmijom. Zavukla se ispod kuhinjskih ormari\u0107a i odbila sama iza\u0107i. U ku\u0107u na Medvedskom bregu u Marku\u0161evcu ugmizala je najvjerojatnije preko zida i balkonskih vrata koja su bila ostavljena na kant.\u00a0

Nered u Markuševcu: Zmija im se zavukla u kuhinjski ormarić, pokušali je uloviti, pa ih napala

Neotrovna bjelica, inače najveća europska zmija, isprepadala je vlasnika kuće na Medvedskom Bregu u Zagrebu. Zavukla se ispod kuhinjskih elemenata i završila na perilici posuđa

<p>Ušao sam u srijedu uvečer do kuhinje kako bi si oprao voće u sudoperu. Primijetio sam na tlu kraj elementa kako nešto viri. Mislio sam da je komad neke gume i kad sam ju probao dići, ona je odgmizala ispod elemenata.</p><p>Ispričao nam je to <strong>Zagrepčanin Dario</strong> koji je u srijedu oko 21 sat imao avanturu s tada još nepoznatom zmijom. Zavukla se ispod kuhinjskih ormarića i odbila sama izaći. U kuću na <strong>Medvedskom bregu u Markuševcu</strong> ugmizala je najvjerojatnije preko zida i balkonskih vrata koja su bila ostavljena na kant. </p><p>- Istrčao sam iz kuhinje i nazvao ženu koja mi je rekla da zovem <strong>112</strong>. Iz tog centra su me spojili s hvatačem <strong>iz Azila Dumovec</strong> koji je došao uloviti je - rekao je Dario koji se nerado prisjeća avanture. Naime, ne voli zmije vidjeti niti na televizoru te kod njega izazivaju nelagodu. Prisjela mu je večera te je morao rastaviti više od pola kuhinje ne bi li izvukli nepozvanu gošću.</p><p>- Hvatanje je trajalo oko 40 minuta. Nisam to želio niti gledati pa zato nisam ništa ni snimao. Pokušao ju je čovjek izvući no ona se nije dala i napadala u samoobrani. Na kraju je odgmizala iza gradbene perilice posuđa i popela se uz nju. Hvatač ju je na kraju našao na njezinom vrhu, bilo je mjesta pa se zato ondje pokušala skriti - ispričao je Dario.</p><p>Otkrili su kako se radi o zmiji bjelici ili Eskulapovoj zmiji. Neotrovna je, a pošto može narasti i do dva metra dužine, pripada joj počasni naziv najveće europske zmije.</p><p>Tijekom četvrtka, kako su napisali u Dumovcu, pustili su mladu bjelicu na slobodu. I dalje je bila neprijateljski raspoložena.</p><p>- Žena, kćer i pas su otišli na more i ostavili ribice i mene na milost i nemilost zmiji. Njima je to bilo smiješno, pogotovo kćeri koja voli zmije. U okolici ima dosta zmija jer ljudi sve manje održavaju svoje okućnice i to njima paše. Jedna veća bila nam je prije nekoliko mjeseci ispred ulaznih vrata no nije ušla u kuću - rekao je Dario. </p><p>Dodao je kako neće napraviti istu grešku te sada sve otvore na kući zatvara prije odlaska. Hermetički.</p>