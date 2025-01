Nevjerojatna priča: Izgubio psa prije 8 godina, nazvao ga netko s nepoznatog broja: 'Kod nas je'

Kad je pas Paula Guilbeaulta, Damian, nestao 2017. godine, nije gubio nadu da će ga jednog dana pronaći. No, teško je mogao povjerovati da će se ta želja ostvariti, sve do poziva s nepoznatog broja ranije ovog mjeseca, koji ga je ponovno spojio s njegovim davno izgubljenim 'čupavim' prijateljem.

Prije osam godina, tijekom selidbe iz Massachusettsa u Arizonu, Guilbeault je izgubio Damiana u Oklahomi kada se pas otkačio s uzice i pobjegao, piše ABC news. On je zajedno sa prijateljima i obitelji pretraživao područje sve do kasno u noć, ali su potragu prekinuli nakon susreta s planinskim lavom. Ostali su još tjedan dana, no psa nisu uspjeli pronaći.

Foto: Facebook

Godinama je Guilbeault lijepio plakate i dijelio Damianovu fotografiju, nadajući se da će ga netko pronaći.

- Nastavio sam tražiti, ali potraga se smanjivala kako su godine prolazile. Na kraju je došlo do točke u kojoj je previše boljelo samo vidjeti njegov nestali poster, a nisam ga dijelio tako često kao na početku - rekao je.

- Pomislio sam da je, iskreno, vjerojatno postao hrana onom lavu na kojeg smo naletjeli. Bila sam mu sve, kao što je i on bio moj, i bilo je stvarno, jako teško izgubiti ga - nastavio je Paul.

Foto: Facebook

Osam godina kasnije, Guilbeault prima poziv i poruku s nepoznatog broja: "Vaš pas je pronađen."

Ispostavilo se da je žena u Oklahoma Cityju zamalo pregazila Damiana, ali ga je spasila i odnijela svom bratu. On se dva tjedna brinuo o psu prije nego što ga je odveo veterinaru, gdje je skeniran mikročip otkrio da pripada Guilbeaultu.