Nevjerojatne intervencije naših vatrogasaca: Od prstena na spolovilu do pečenja kobasica

Vatrogascima su svakodnevica ozbiljne i opasne intervencije, no nekad se dogodi da izađu na teren zbog slučaja koji ostavi u čudu ili ih pak nasmije. Za primjer, zagrebački vatrogasci godišnje imaju oko 3500 intervencija, spase između 20 do 60 ljudi, a neobičnih intervencija u većim gradovima ne bude više od 40.

Najsvježija intervencija je ona iz Splita, u ponedjeljak, 29.rujna kad su vatrogasci JVP-a Split u 15.11 zaprimili poziv - trebalo je 'spasiti' novčanik koji je čovjeku upao u polu-podzemni kontejner na Plokitama.

Zapeo na Dinamovu stadionu

Krajnje neobična i bizarna situacija odvijala se u nedjelju na Maksimiru nakon utakmice Dinama i Slaven Belupa (4-1), kojoj je posljednji zvižduk bio oko 20.40. Nekoliko sati kasnije, intervencija vatrogasaca, ali ne zbog požara. Zagrebački vatrogasci intervenirali su u 2.29 ujutro, dok je u zraku bilo desetak stupnjeva Celzijevih, zbog dojave policije o zaključanom čovjeku ispod zapadne tribine! Prema informacijama Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, radilo se o tzv. tehničkoj asistenciji: otvaranju vrata kako bi se osobi omogućio izlazak.

Nakon male akcije, jedna karika manje na lancu i malo rezačkog šarma - vrata su otvorena, a navijač pušten na slobodu, naveli su iz postrojbe. U objavi su dodali i poruku s dozom humora: "A našem navijaču poručujemo: Dinamo se voli svim srcem… ali nakon tekme se ide doma!".

Pečenje rakije, požar DVD-a...

U travnju, vatrogasci DVD-a Podstrana, zaprimili su dojavu o blokiranoj cesti na raskrižju Kašićeve i Poljičkih knezova! Morali su intervenirali zbog nezakonito postavljenih "bubamara" koje su mještanima, ali i hitnim službama onemogućile promet važnom prometnicom. Izašli su na teren i razbili, odnosno uklonili "bubamare" koje su blokirale promet.

Dana 17. srpnja 2025. godine u 05.08 sati JVP Požega zaprimila je poziv o požaru na vatrogasnom domu u Brestovcu.

- Izašli sa jednim vozilom i 4 vatrogasca. Dolaskom ne mjesto intervencije zatječemo dim kako izlazi iz garažnog prostora, i članove DVD Brestovac kako su izvana započeli gašenje. Unutarnjom navalom pronalazimo samo žarište požara, te ga gasimo u potpunosti. Povratak u postrojbu u 06:54 sati. Za nas jedna vrlo neuobičajena intervencija jer po prvi puta smo gasili vatrogasni dom - napisali u tad u Facebook objavi.





Zagrebačke neobične intervencije

Neugodna situacija zadesila je jednog Zagrepčanina jedan vikend u veljači. Metalni prsten zapeo mu je oko penisa, te zadao velike muke dežurnim liječnicima jedne zagrebačke bolnice. Štoviše, obruč je, doslovno, bio toliko stegnut oko muškoga uda, da su liječnici upomoć morali pozvati i vatrogasce, koji su ga na kraju prerezali. Prsten nije spašen, ali ud jest.

Jedna građanka u Zagrebu pozvala je vatrogasce zbog dima koji je izlazio iz dvorišta. Policija, elektra, plinara, svi su bili u pripravnosti! A onda su shvatili - čovjek je samo pekao rakiju. Nema požara...

18 dana kasnije, u 15.21 sati zaprimili su dojavu o požaru stana na Kennedyjevom trgu. Izašli su na teren s tri vozila i 15 vatrogasaca.U 15.41 sati voditelj s intervencije javlja kako se radi o snimci požara koja se emitirala na televizoru.

Foto: JVP Zagreb

24.11.2025. JVP Zagreb zaprimio je jednu dojavu o požaru smeća na gradilištu okretišta tramvaja. Strani radnik naložio je vatru kako bi si ispekao kobasice na otvorenom.

Par dana kasnije, zagrebački vatrogasci zaprimili su poziv od - ni manje ni više - policije. Tražili su pomoć za skidanje lisica sa privedenog čovjeka. Ključ od lisica pukao je u bravici te je osumnjičenik morao čekati dolazak vatrogasaca kako bi ga oslobodio.