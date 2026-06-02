IRON JOŠKO Kako će Gvardiol igrati sa šarafima u nozi? Evo što nam kaže poznati stručnjak
Joško Gvardiol se puno brže od očekivanog oporavio od teške ozljede i bit će spreman za Svjetsko prvenstvo. Otkrio je kako ima tri šarafa u nozi nakon operacije, a pitali smo dr. Borisa Nemeca hoće li mu to stvarati smetnje
Joško Gvardiol (24) spreman je za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Najskuplji hrvatski nogometaš bio je sjajno raspoložen na presici u nedjelju, svojim izjavama nekoliko puta je iskreno nasmijao sve okupljene medije. Gvardiol tvrdi kako je spreman za svoj drugi Mundijal, ali i kako će u SAD-u igrati s tri "šarafa u desnoj nozi".