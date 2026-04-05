FOTO Kombiju 'popustila' ručna na plaži, traktor ga došao izvući pa ostao bez goriva: Lopatali su

Nesvakidašnji događaj obilježio je Uskrs u Pakoštanima. Kako nam javlja naš čitatelj, na plaži Pilatuša jedan se automobil parkirao na pomalo neobičan način.

- Auto na plaži Pilatuša u Pakoštanima 'parkiroa' se u škrape, vjerojatno zato što je zaboravio ručnu kočnicu. Ubrzo je došla pomoć traktorom koji je, onog trenutka kad su zaglavljeni auto prikačili sajlom za prikolicu, ostao bez goriva. Ljudi koji su sa strane promatrali akciju spašavanja kroz smijeh su dobacivali vozaču traktora da ne zaboravi povući ručnu dok ne dođe pomoć i za njega - govori nam čitatelj.

Ipak, ovaj bizarni prizor ne staje samo na ovome. Ubrzo je stigla i pomoć za traktor, ali se situacija opet okrenula - na neobičan način.

- Netko je u jednom trenutku samo rekao 'Čekaj, imam ja kanistar dizela doma' i sjeo u auto. Nakon otprilike pola sata sam iz daljine čuo da su upalili traktor i izvukli auto bez problema - kaže nam čitatelj.

A što se događalo u međuvremenu? Čitatelj je i na to imao odgovor:

- Dok su čekali gorivo došao je još jedan tip s kombijem i izvukao lopatu pa je lopatom nasipavao šljunka pod gume od auta da se lakše izvuče.

Situacija se na kraju uspješno riješila, ali ovaj duhoviti prizor svakako je privukao pozornost brojnih mještana i obilježio ovaj Uskrs u pravom 'A je to!' stilu.