Novi muž ju nazvao glupačom, razveli su se nakon tri minute

Par iz Kuvajta rastao se samo tri minute nakon vjenčanja jer se novopečena supruga naljutila na svog supruga već tijekom ceremonije, piše DailyMail.

Brak koji se smatra najkraćim u povijesti Kuvajta, a vjerojatno i šire, poništen je prije nego što je bivši par napustio matični ured.

Naime, mladenci su tek potpisali papire pred matičarem, a mladenka se nekoliiko sekundi nakon toga slučajno spotaknula. Njezina nezgoda potaknula je val zadirkivanja, a suprug ju je zbog toga nazvao glupačom.

