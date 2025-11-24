Rekord: Zlatni džepni sat s Titanica prodan za 2,1 mil. eura! Priča tog bogataša je u filmu

Zlatni džepni sat, koji je pronađen uz tijelo jednog od najbogatijih putnika na Titanicu, postigao je nevjerojatnu cijenu na nedavnoj aukciji, postavši time najskuplji predmet s potonulog broda ikada prodan. Prema izvješću koje donosi Economic Times, ovaj povijesni artefakt prodan je za iznos od 1,78 milijuna funti, što preračunato iznosi više od 2,1 milijuna eura.

Aukcionari su potvrdili da je ovaj iznos nadmašio sva očekivanja i postavio novu ljestvicu u svijetu kolekcionarstva memorabilija s Titanica.

Novi rekord u svijetu kolekcionarstva

Prodaja ovog sata srušila je prethodni rekord postavljen prošle godine, kada je drugi zlatni džepni sat prodan za približno 1,8 milijuna eura. Taj je sat pripadao kapetanu spasilačkog broda koji je izvukao više od 700 preživjelih iz ledenog oceana.

Međutim, sat koji je upravo prodan ima dublju, osobniju priču vezanu uz samu tragediju. Riječ je o 18-karatnom graviranom satu marke Jules Jurgensen koji je pripadao Isidoru Strausu. Straus je bio poznati američki poduzetnik i suvlasnik slavne robne kuće Macy's, a stradao je kada je Titanic potonuo u travnju 1912. godine, odnijevši sa sobom oko 1.500 života.

Foto: Henry Aldridge and Son Ltd

Priča Isidora Strausa i njegove supruge Ide jedna je od najpoznatijih i najdirljivijih priča vezanih uz potonuće Titanica, a ovjekovječena je i u filmskom hitu Jamesa Camerona iz 1997. godine.

Tijekom kaosa koji je nastao nakon udara u santu leda, par se uputio prema palubi s čamcima za spašavanje. Zbog njegove poodmakle dobi, časnici su Isidoru ponudili mjesto u čamcu uz žene i djecu. Međutim, on je to odlučno odbio, izjavivši kako neće ući u čamac dok god na brodu ima drugih muškaraca. Njegova supruga Ida tada je odbila napustiti ga, rekavši da će ostati uz njega do kraja.

Posljednji su put viđeni kako sjede zajedno na ležaljkama na palubi, držeći se za ruke dok je brod tonuo. Tijelo Isidora Strausa kasnije je pronađeno, a uz njega i ovaj zlatni sat. Kazaljke na satu zaustavile su se točno u 02:20 - u trenutku kada je Titanic zauvijek nestao ispod površine Atlantika.

Foto: Henry Aldridge and Son Ltd

Vjeruje se da je Isidor ovaj sat dobio 1888. godine kao poklon za svoj 43. rođendan, iste godine kada je postao partner u tvrtki Macy's. Nakon što je njegovo tijelo izvučeno iz mora, sat je vraćen njegovoj obitelji, gdje se čuvao generacijama prije nego što je ponuđen na aukciji.

Aukcijska kuća Henry Aldridge & Son iz Wiltshirea, koja je vodila prodaju, ponudila je i druge rijetke predmete vezane uz Titanic. Među njima su bili:

- Pismo koje je Ida Straus napisala na stacionarnom papiru Titanica, prodano za oko 120.000 eura.

- Izvorni popis putnika s broda, koji je postigao cijenu od oko 125.000 eura.

- Zlatna medalja dodijeljena posadi broda RMS Carpathia, prodana za oko 100.000 eura.

Ukupno je ova aukcija generirala promet od gotovo 3,6 milijuna eura, što potvrđuje da fascinacija Titanicom i ljudskim sudbinama vezanim uz njega ne jenjava ni više od stoljeća nakon tragedije.