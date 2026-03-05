INSTAGRAM SENZACIJA FOTO Bujna Elisa za obline je iskeširala 100.000 €: Hoću tipa koji izgleda kao rock zvijezda...

Elisa Albrich njemačka je manekenka, influencerica i autorica digitalnog sadržaja koju na društvenim mrežama prati više od pola milijuna ljudi. Ponosna je na svoje obline, na njih je 'iskeširala' oko 100.000 eura, dva puta je bila na dizanju i povećanju stražnjice, grudi je operirala četiri puta...