Nudila mu novi auto, novac i brak, a on se prepao visine...

Kineskinja Xiao Jing (23) je prošli tjedan odlučila zaprositi svojeg dečka imena Xiao Yu. Par je zajedno već tri godine. Jing kaže da se njezin dečko oduvijek bojao visine i da je odlučila tome stati na kraj.

- Mora pobijediti taj strah - rekla je Jing. Zato je priredila neobičnu i pomalo bizarnu prosidbu. Dečka je natjerala da dođe na stakleni most Fuxi Mountain Skywalk. Jing je obukla vjenčanicu i stala je pored novog automobila i kovčega sa 14.500 dolara (oko 93.235 kuna) u gotovini. Poručila je dečku da je to sve njegovo te mu je ponudila brak ako došeće do nje.

- Već smo tri godine zajedno sretni. Moji roditelji me nagovaraju da se udam za tebe. No ti imaš slabosti koje ne mogu podnijeti. Kukavica si i bojiš se visine. Sve što trebaš napraviti je došetati po mostu i udat ću se za tebe - poručila je Jing dečku na mikrofon.

Na video snimci se vidi kako prijatelji Yua guraju prema Jing no on se opire i na kraju odustaje. Cijela situacija je toliko čudna da su neki posumnjali da je sve namješteno no djelatnici koji vode računa o mostu kažu da to nije istina i kako im se vrlo često događa da netko nekoga na tom mostu zaprosi. Tvrde i da su oni pomagali Jing da sve pripremi. Jing je na kraju rekla da će dečka ipak ostaviti, piše OddityCentral.