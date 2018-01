Objavio na Instagramu: 'Varao sam si ženu dok je bila trudna'

Bloger i voditelj satiričnog Barstool Sportsa priznao je da je varao svoju trudnu surpugu, a prevara mu uništila brak, obitelj i život.

Kevin Clancy priznao je prevaru nakon što ga je njegova supruga Caitlin Nugent Clancy prozvala na Instragramu. Otkrila je da ju vara kada je bila u osmom mjesecu trudnoće.

U videu koji objavio na istoj društvenoj mreži rekao je kako je sve izgubio jer se ponašao sebično i kao kukavica.

- Ponašao sam se kao dijete, a trebao sam biti muškarac. Sve što sada mogu je tražiti oprost, dobio ga ili ne. Moj je život uvijek bio javan, gradio sam karijeru na pričama o životima drugih i ne očekujem ništa za uzvrat. Znam da ću biti predmet sprdnje, ruganja i poniženja, ali to sve apsolutno zaslužujem - rekao je u ispovijesti.

I’m sorry to my wife and kids and everybody I let down. pic.twitter.com/OoezCPXgEu