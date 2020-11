Obojica visoko lete, samo jedan nisko pada: Možda se sjećate Trumpovog dvojnika iz Rijeke?

Obojica su muškarci, obojica privlače pažnju pučanstva bizarnim frizuricama, obojica su svijetli, obojica su u stanju visoko poletjeti, ali samo jedan nisko pada

<p>Obojica su muškarci, obojica privlače pažnju pučanstva bizarnim frizuricama, obojica su svijetli, obojica su u stanju visoko poletjeti, ali samo jedan nisko pada, a ipak se nada ponovno postati američkim predsjednikom!</p><p>Koji je koji!?</p><p>Donald Trump (70), američki milijarder čiji je komunikacijski stil nalik Kerumovu, ima “zurku” nalik Duškovoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Duško riječki je gloster kukmasti kanarinac koji je pak ime dobio zbog sličnosti njegove frizure s prvim tupeom hrvatske estrade, onim čiji je vlasnik Duško Lokin. Dva hrvatska Duška sad imaju globalnu konkurenciju. Kukmastom kanarincu Dušku frizura je postojana baš kao i Trumpu. I dok mu perje otpada, “kukma” uvijek stoji na mjestu. Trumpova frizura odavno je njegov zaštitni znak zbog kojeg ga ismijavaju u većem dijelu svijeta.</p><p>Tako su njegovu frizuru, popularno nazvanu “trumpicu”, uspoređivali s plastom sijena, busenima trave, metlama te krznom raznih životinja. Mnogi se šale kako je prava tajna svemira nosi li osebujni političar periku ili samo tupe. On tvrdi da je to njegova prirodna kosa, a davno je to potvrdio i komičar Jimmy Fallon (42). Trumpa je ugostio u svojem talk showu.</p><p>- Mogu li vam razbarušiti kosu? Bit ću nježan - upitao je komičar Donalda. On je oduševljeno pristao. Kosu su razbarušili i dokazali da “trumpica” ipak nije tupe. Šuška se i kako je političar bio na presađivanju kose. Prema neautoriziranoj biografiji, bio je kod plastičnog kirurga koji mu je “pošumio” tjeme, a njegova tadašnja supruga Ivana Trump (67) kritizirala je njegov novi izgled, zbog čega ju je iznervirani Donald počupao za kosu. Prije nekoliko godina milijarder je otkrio svoju jutarnju rutinu. Kosu pere šamponom protiv peruti, ali nikad je ne suši fenom.</p><p>Dok čeka da se prirodno osuši, za što, kako kaže, treba sat vremena, u međuvremenu čita novine. Frizuru namješta lakom za kosu. Svjestan je da mu kosa ne izgleda najbolje u svakoj prilici.</p><p> </p>