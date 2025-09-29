Obavijesti

Viral

Komentari 1
DOKTORI U ŠOKU

Očajni Indijac gutao je četkice i žlice na odvikavanju?! 'Ma, nisu mi davali hranu, ogladnio sam'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Profimedia

Sahin se pravdao kako je predmete gutao iz protesta nakon što je završio na odvikavanju na kojem je dobivao tek male porcije hrane

Rezime u jednoj bolnici u Indiji glasio je ovako - 29 žlica, 19 četkica za zube. Nije to popis inventara koji se zagubio tijekom jedne godine, već stvari koje su izvadili iz trbuha 39-godišnjeg Sachina.

U bolnicu je stigao nakon strašne boli koju je trpio u trbuhu. Ultrazvuk je šokirao doktore, u trbuhu je imao 50 stranih predmeta.

VIDEO: Doctors remove 28 spoons and 19 toothbrushes from man’s stomach
Foto: Profimedia

Doktori su isprva pokušali predmete izvaditi endoskopijom, ali zahvat je iziskivao veliku operaciju. A kako je 50 predmeta završilo u trbuhu ovog muškarca? Sahin se pravdao kako je predmete gutao iz protesta nakon što je završio na odvikavanju na kojem je dobivao tek male porcije hrane. 

A nije imao niti pristup drogi, dodao je. Kako bi 'neutralizirao' glad, krao je kuhinjski pribor i četkice, trgao ih na manje komadiće i gutao s vodom.

VIDEO: Doctors remove 28 spoons and 19 toothbrushes from man’s stomach
Foto: Profimedia

Nakon tjedan dana oporavka, Sahin je izašao iz bolnice.

Komentari 1
OSTALO

