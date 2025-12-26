Pornjava, ratovi, umjetna inteligencija. Ovo su najtraženiji Google pojmovi u 2025

Google je predstavio svoj godišnji pregled najpopularnijih pretraživanja po državama (za Hrvatsku podaci još nisu dostupni). Pretraživanje je pratilo globalne događaje i trendove u godini prepunoj geopolitičkih previranja, atentata i zakulisnih dramica poznatih zvijezda.

Prva tablica prikazuje top 10 najtraženijih pojmova u svijetu, a među njima dominiraju teme vezane uz umjetnu inteligenciju, sport, tehnologiju i geopolitičke događaje. Na vrhu liste nalazi se „Gemini”, Googleov AI alat, što potvrđuje sve veći globalni interes za AI tehnologije.

Foto: Canva

Također, velike pretraživačke aktivnosti zabilježene su oko kriket utakmica („India vs England”, „India vs Australia”) i nogometnog Svjetskog klupskog kupa („Club World Cup”), što odražava popularnost sporta kao teme koja povezuje milijune ljudi diljem svijeta. Pojmovi poput „iPhone 17” i „DeepSeek” pokazuju interes za tehnologiju, dok pretraživanja vezana uz „Iran” i „Pakistan and India” odražavaju globalnu pažnju prema geopolitičkim događajima.

Jedan od najtraženijih pojmova je ubojstvo političkog aktivista Charlieja Kirka.

Top 10 najtraženijih pojmova u svijetu – 2025 (globalno)

(prema globalnim trendovima u pretraživanjima)

Search Engine Journal

1. Gemini

2. India vs England (kriket)

3. Charlie Kirk

4. Club World Cup

5. India vs Australia (kriket)

6. DeepSeek

7. Asia Cup (kriket)

8. Iran

9. iPhone 17

10. Pakistan vs India

Foto: Ilustracija - Reuters

Druga tablica prikazuje top 10 najtraženijih osoba u svijetu u 2025. Prema podacima, korisnici su se najviše zanimali za političare, medijske osobe, umjetnike i sportaše. Među najtraženijima su, primjerice, Charlie Kirk, Zohran Mamdani i Tyler Robinson, što pokazuje kako aktualne vijesti, političke teme i trending ličnosti snažno utječu na pretraživačke obrasce.

Popis također uključuje javne osobe iz svijeta sporta i zabave, što potvrđuje važnost pop kulture u globalnim trendovima.

Na popisu se našla i glumica za odrasle Bonnie Blue koja je 'jadna' skončala u zatvoru u Indoneziji zbog snimanja eksplicitnog sadržaja na Baliju. Nakon izlaska iz zatvora poručila je da će od sada koristiti zastavu Indonezije kao ručnik za spermu.

Foto: Instagram

1. Zohran Mamdani

2. Tyler Robinson

3. d4vd

4. Erika Kirk

5. Papa Lav XIV

6. Shedeur Sanders

7. Bonnie Blue

8. Karoline Leavitt

9. Andy Byron

10. Jimmy Kimmel