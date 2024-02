Od '8000 eura' do pjevanja na Klisu i 'njenog Lukice'. Ovo su Kolindini najviralniji trenuci

Prisjetimo se najviralnijih trenutaka Kolinde Grabar-Kitarović, još od doba njenog predsjedničkog mandata, do danas.

Moj Lukica

Na predizbornom skupu u Osijeku 2019. govorila je o Luki Modriću.

- Ljudi! Ujedinimo se u ljubavi prema našoj domovini koju su nam dali Dalić i nogometaši prošle godine. Luka Modrić je k'o moj sin! Moj Lukica! Ali da znate koliko takvih Luka diljem Hrvatske živi! Koliko ja takvih Lukica svakodnevno susrećem i želim pomoći! - rekla je Kolinda.

Neki tvrde da se to ne može

Osim izjave da joj je Luka Modrić kao sin, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović na predizbornom skupu u Osijeku zapanjila je mnoge svojim izjavama o novim radnim mjestima i plaćama u tisućama eura.

Rekla je tako kako će "otvoriti nova radna mjesta", iako neki tvrde da se to ne može.

- Tvrdim da se to može, jer već imam dogovore s nekim državama, da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam tisuća eura. Zamislite što to znači za naše mlade - istaknula je.

No, koje su to države s kojima se dogovarala nije precizirala, kao ni kakav je to posao za koji bi Hrvati ovdje mogli zarađivati 8000 eura.

- Nemojte podcjenjivati svoj glas, meni je svaki glas bitan, jer je glas od mojega naroda, a ja vam jamčim da ću i dalje biti vaš glas i vaša predsjednica - poručila je Grabar-Kitarović.

Pjevanje u Kninu

Kolinda Grabar-Kitarović je 2019. Kninu na obljetnici Oluje pripremala teren za objavu kandidature, a jedan dio govora imala je na engleskom obraćajući se američkog generalici i američkom vojnom atašeu. Rekla je i kako je u vrijeme rata htjela uzeti pušku i otići na bojište. Potom je sa zborom hrvatske mornarice zapjevala ariju "U boj, u boj" iz opere "Nikola Šubić Zrinski".

Njeno pjevanje izazvalo je mnogo pozornosti i inspiriralo brojne šaljive objave na internetu. Tako je netko izdvojio kadrove njezinog pjevanja i sve ukomponirao u video u kojem se, u jednom trenutku, kao prateći vokal pojavljuje i Thompson.

Kolinda - Hit hitova, video je objavljen na YouTubeu kao kompilacija prizora predsjedničinog pjevanja tijekom obljetnice Oluje u Kninu, ali s osebujnom glazbenom podlogom.

Video je objavljen 8. kolovoza 2019. i širio se danima društvenim mrežama.

Misterij puta u Ameriku

Nakon što se javnost zapitala o okolnostima Kolindinog puta u SAD 2017., ona je shvatila da je dužna pojasniti onima koji je plaćaju što radi i za čiji novac. Rekla je da se radi o službenom posjetu, ali je za davanje izjave izabrala lokaciju pred ogradom Bijele kuće. S obzirom da se radilo o lokaciji na koju može doći svaki turist, ponovno je njen snimak postao viralan...

Foto: HRT

Ponijelo je navijačko raspoloženje

Društvenim se mrežama širila fotografije tadašnje predsjednice na finalu Davis Cupa na kojoj je ona noge digla na stolicu kako bi pokazala Borovo tenisice.

Foto: HTS

Kolinda Grabar Kitarović je na Svjetsko nogometno prvenstvo 2018. išla kao predsjednica Hrvatske. Tada je hrvatska reprezentacija osvojila drugo mjesto u finalu, a poseban fokus medija je tada na sebe privukla tadašnja predsjednica koja je, bez obzira na kišu, ljubila igrače Hrvatske, Francuske, Macrona...

Kolinda je blistala, veselila se i s pobjednicima, ali je grlila i ljubila sve i svakoga. Francuski predsjednik, Macron, igrači, hrvatski i francuski, svi su dobili najmanje zagrljaj, ako ne i poljubac, pisali su tada...

Foto: PIXSELL

Foto: PIXSELL

Putovanja, putovanja

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (55) pohvalila se fotografijama s putovanja u Marakeš na kojem ju je ugostio marokanski prijatelj.

Nakon što je objavila sliku s njim na društvenim mrežama, mnogi su se zapitali tko je taj markantni muškarac, a neki su se našalili da sliči na Nadana Vidoševića.

Kako doznajemo, radi se o gospodinu AlKhalilu Binebineu, Kolindinom jako dobrom prijatelju, inače biznismenu i triatloncu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Pohvalila se i outfitom od 8000 eura.

Nakon Maroka, javila se iz Gangwona, pokrajine Južne Koreje. Tamo je bila, kako kaže, na svečanom zatvaranju Zimskih olimpijskih igara mladih. Prisustvovala je i ceremoniji dodjela medalja. Nakon objave fotografija, nanizali su se komplimenti. - Divna ste žena! Prava kraljica - pisali su.