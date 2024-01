Kolindu je u Marakešu ugostio prijatelj Khalil: 'On je poslovan čovjek, triatlonac, kolege su...'

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović (55) pohvalila se fotografijama s putovanja u Marakeš na kojem ju je ugostio marokanski prijatelj.

Nakon što je objavila sliku s njim na društvenim mrežama, mnogi su se zapitali tko je taj markantni muškarac, a neki su se našalili da sliči na Nadana Vidoševića.

Kako doznajemo, radi se o gospodinu AlKhalilu Binebineu, Kolindinom jako dobrom prijatelju, inače biznismenu i triatloncu.

- Zajedno su članovi Savjetodavnog vijeća (engl. High Level Advisory Council to the High Representative for the United Nations Alliance of Civilisations) pri UN-u - doznajemo iz izvora bliskih bivšoj predsjednici.

- Bili su zajedno na sastanku u Marakešu. On je poslovan čovjek, kolege su i jako dobri prijatelji - dodaje.

Outfit od 8000 eura

Podsjetimo, Kolinda je jučer objavila nekoliko fotografija, a mnogi su pohvalili njezin modni stil. U prvom planu je svileni kombinezon brenda Valentino koji vrijedi 7.500 eura. U ružičastoj boji je i remen istog brenda koji je gotovo 500 eura.

- Ugodan i plodonosan početak nove godine u predivnom Maroku, 'Kraljevini zalaska sunca', kako na arapskom glasi njegovo ime. Tri tjedna napornog rada, ali i opuštajućih trenutaka u Marrakechu i surovoj ljepoti Atlasa. Hvala dragom prijatelju Khalilu na gostoprimstvu - napisala je Kolinda uz objavu.

Ovo Kolindi nije prvi put u Maroku. I prije ga je posjećivala zbog poslovnih sastanaka.

Zajedno u UN-u

S kolegom i prijateljem Khalilom družila se u Marakešu i 2022., uoči Svjetskog nogometnog prvenstva.

- Održan sastanak Savjetodavnog vijeća na visokoj razini u Marakešu kako bi se raspravljalo o važnosti Saveza civilizacija Ujedinjenih naroda (UNAOC) i njegovoj ulozi u promjenjivom geopolitičkom okruženju. S mojim dragim kolegama: Miguel Angel Moratinos, Amre Moussa, Benita Ferrero-Waldner, María Fernanda Espinosa , AlKhalil Binebine, Yehuda Lancry, Jeffrey Sachs i José Luis Rodríguez Zapatero. Sjajno sam se provela u Casablanci i upoznala mnoge ljubitelje nogometa – veselim se vidjeti vas u Kataru! #UNAOC #Maroko” - napisala je tad na engleskom jeziku Grabar Kitarović.

Uz službene fotografije sa radnog sastanka Kolinda je objavila i fotografije iz slobodnog vremena. Tako je posjetila mjesnu džamiju ogrnuta tradicionalnom maramom te fotografiju iz Rick’s kafea poznatog iz filma “Casablanca”.

Uslijedilo je tisuće lajkova i stotine komentara na hrvatskom, engleskom i arapskom jeziku...