Ona je ostavila zaručnicu zbog muškarca: 'Spasio si mi život!'

Dvostruka osvajačica olimpijskog zlata u boksu Nicola Adams (35) zadnjih dana proživljava ljubavni brodolom. Njezina zaručnica, američka boksačica Marlen Esparza ostavila ju je - zbog muškarca.

Adams i Esparza zaručile su se prije godinu i pol dana. No vjenčanje je otpalo, a 28-godišnja Esparza na Instagramu objavljuje fotografije na kojima ljubi svojeg novog zaručnika, koji je ujedno i njezin osobni trener, piše Daily Mail.

- Iza mene je najgore razdoblje u cijelom mom životu, ali takvi su putevi Gospodnji. Jedva čekam 3. lipnja! Spasio si mi život i želim ostati zauvijek s tobom - napisala je Esparza ispod fotografije na kojoj nosi novi zaručnički prsten.

