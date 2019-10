Ostavila ga samog par sekundi, mali zapeo na traci za trčanje

Mlada majka iz Chicaga u neki dan je na Twitteru objavila video svog sina Sammyja koji prikazuje što se događa kad se od njega makne na 45 sekundi.

Uz video koji se pomahnitalo dijeli na društvenim mrežama, Madeline Valdivia je napisala: 'Bili smo skupa od 4 popodne i nije bilo problema. Otišla sam na WC na 45 sekundi i dočeka me ovaj prizor'.

Been together since 4pm, no problems. I go to the bathroom ONCE 45 seconds in, and I have to rush out to this: pic.twitter.com/AN1iaZYe2k — Madeline (@madelaneeee) September 27, 2019

Njen mališan se popeo na traku za trčanje i nekako je uspio upaliti, no svakako nije očekivao da će krenuti tako brzo. Odmah se uspaničio, grčevito se držao za rukohvat, nogice se sve brže kreću, a lice mu odaje da zna da je pogriješio.

Na sreću dežurnih dušebrižnika, majka je prvo uzela mobitel da snimi cijeli događaj, tek mu je onda išla pomoći, pa će sad moći komentirati da je 'loša majka'.

I see abuse and negligence ¡poor child! — Elvira Huevos (@ElviraR1767710) September 28, 2019

But you have time to grab your phone and make a video great parenting skills give him up for adoption so the kid will at least have a chance you're a horrible mother — Richard Rio (@rkrio_420) September 29, 2019

Madeline je traku odmah poslije isključila i klinac se smirio, no trenutak kasnije ju je, kako kaže mama, opet upalio.

- Moj mlađi brat je bio ranije na traci i podesio ju je tako da se nakon minute hodanja ubrza i da se tako izmjenjuje. Srećom, Sammy još nije dovoljno visok da može dohvatiti gumbe kojima se namješta brzina - napisala je na Twitteru.

Klinac je poslije ove 'nezgode' postao glavna zvijezda nove serije 'memeova'.

Going to the gym when you’d rather be home ordering food and watching SVU pic.twitter.com/6aNCKmhIvd — Lyn Ventimiglia💥 (@lyn_thewriter) September 27, 2019

Quit lying. You were just giving him a break from powering the house. I seen them wires pic.twitter.com/srDIUAFS53 — Drew⎊ (@ShortForAndrew) September 27, 2019

His "wow I hate this - lemme try it again" energy is such a mood — Trisha Rae (@trishasimma) September 27, 2019